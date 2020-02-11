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Лучший выбор 2020. Asus TUF Gaming VG27AQ. По мнению экспертов, его самой слабой стороной является отсутствие HDR. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется отличной картинкой и дисплеем в 165 Гц.

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Asus ROG Swift PG279Q. Среди преимуществ данной модели можно назвать великолепный дизайн, отличную цветопередачу и идеальную калибровку с завода. Не стоит забывать и о технологии Nvidia G-Sync, которая здесь реализована на самом высшем уровне.

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Asus ROG Strix XG32VQ. У этого монитора нет недостатков. Огромный дисплей, невысокая стоимость и поддержка AMD FreeSync 2 HDR, которая позволяет почувствовать новые технологии здесь и сейчас.

Оптимальный для 4К. Philips Momentum 436M6VBPAB. Если вы хотите не только играть, но и смотреть фильмы, то лучше этого монитора не найти. 43-дюймовый дисплей выглядит завораживающе. HDR просто великолепен. Учитывая, что всё это стоит менее 1000 долларов, то ничего подобного найти невозможно.

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Лучший для профессионалов. Asus Proart PA32U. Это не идеальный игровой монитор. Однако для тех, кто привык играть в перерывах между работой, это лучший выбор. Правильная цветопередача, потрясающая чёткость и высокая яркость. Данный монитор просто напичкан высокими технологиями.

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Asus ROG Swift PG27UQ. 4K, G-Sync и 144 Гц HDR от Nvidia открывают двери в мир качественного изображения, где цветопередача и контраст способны принести совершенно иной игровой опыт. Единственным минусом можно назвать небольшой дисплей в 27 дюймов, но для многих этого будет достаточно.

Лучший широкоформатный. Samsung C49RG90. Если вы искали широкоформатный монитор, то от покупки самой лучшей модели вас может остановить только его высокая цена. Всё остальное у этого монитора находится на недостижимом для большей части конкурентов уровне.

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P.S. Лучший из лучших. Asus ROG Swift PG35VQ. Если вам мало 27 дюймов, если недостаточно 144 Гц, если 2К уже не радует – это именно то, что вы искали. Вот только готовы ли вы заплатить больше 2 500 долларов за монитор своей мечты? Больше информации здесь.