6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
7 февраля начались продажи процессора AMD Ryzen 3990X. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней, он уже сумел побить четыре рекорда производительности из восьми в рейтинге HWBOT.
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В первую очередь ему покорились такие дисциплины:
- 7 февраля Geekbench3 – многоядерный – первое место.
- 7 февраля GPUPI для CPU 1B – первое место.
- 7 февраля Cinebench - R15 – первое место.
- 9 февраля wPrime - 1024 м – первое место.
рекламаОднако это далеко не все победы процессоров AMD, которые мы можем перечислить. Так, один из рекордов принадлежит процессору AMD Epyc 7742 в дисциплине HWBOT x265 Benchmark - 4k, а другой в общей максимально достигнутой тактовой частоте легендарному AMD FX-8370. Остальные два места за Intel Core i9 9900KF. По мнению экспертов, уже в 2020 году оба рекорда будут побиты.
рекламаОкончательную точку поставят настольные процессоры Ryzen 4000-ой серии, которые выйдут в конце 2020 года, предложив повышенные тактовые частоты и улучшенную производительность в однопоточных приложениях. Рекорды Intel не вечны, чего не скажешь о рекорде 2014 года, когда процессору AMD удалось достичь 8722,78 МГц. Даже знаменитые процессоры Intel Core второго и третьего поколений оказались не способны на такие достижения.
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