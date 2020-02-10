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7 февраля начались продажи процессора AMD Ryzen 3990X. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней, он уже сумел побить четыре рекорда производительности из восьми в рейтинге HWBOT.

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В первую очередь ему покорились такие дисциплины:

7 февраля Geekbench3 – многоядерный – первое место.

7 февраля GPUPI для CPU 1B – первое место.

7 февраля Cinebench - R15 – первое место.

9 февраля wPrime - 1024 м – первое место.

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Однако это далеко не все победы процессоров AMD, которые мы можем перечислить. Так, один из рекордов принадлежит процессору AMD Epyc 7742 в дисциплине HWBOT x265 Benchmark - 4k, а другой в общей максимально достигнутой тактовой частоте легендарному AMD FX-8370. Остальные два места за Intel Core i9 9900KF. По мнению экспертов , уже в 2020 году оба рекорда будут побиты.

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Окончательную точку поставят настольные процессоры Ryzen 4000-ой серии, которые выйдут в конце 2020 года, предложив повышенные тактовые частоты и улучшенную производительность в однопоточных приложениях. Рекорды Intel не вечны, чего не скажешь о рекорде 2014 года, когда процессору AMD удалось достичь 8722,78 МГц. Даже знаменитые процессоры Intel Core второго и третьего поколений оказались не способны на такие достижения.