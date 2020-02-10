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"Все ещё используете Firefox? Microsoft Edge здесь", – сообщает Windows 10 тем, кто использует браузер Mozilla Firefox на этой операционной системе. Софтверный гигант начал показывать рекламу в меню «Пуск».

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Идея использовать собственную операционную систему для заработка на рекламе не нова. Лидерство в этой отрасли принадлежит компании Google, которая проникает во все установленные приложения, демонстрируя навязчивую рекламу всем пользователям Android. Microsoft долго держалась в стороне, возможно, даже слишком долго. Теперь в меню «Пуск» будет демонстрироваться реклама. Начать было решено с нового браузера Edge, который построен на популярном движке Chromium и не уступает более распространённому Chrome.

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Что интересно, первыми под удар попали те, у кого в качестве основного браузера установлен Mozilla Firefox. Им приходят навязчивые сообщения с предложением перейти на Edge. Пользователи Reddit подтвердили догадку журналистов, сообщив, что все они являются пользователями «огненной лисы». Тем не менее, многие сообщают, что новый браузер от Microsoft действительно хорош и стоит того внимания, которое ему оказывают в прессе. Навязчивые рекламные сообщения легко отключить. Для этого нужно перейти в меню настроек «Пуск» и отключить показ рекламных предложений. Остановится ли на этом Microsoft, большой вопрос.