Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
"Все ещё используете Firefox? Microsoft Edge здесь", – сообщает Windows 10 тем, кто использует браузер Mozilla Firefox на этой операционной системе. Софтверный гигант начал показывать рекламу в меню «Пуск».
реклама
Идея использовать собственную операционную систему для заработка на рекламе не нова. Лидерство в этой отрасли принадлежит компании Google, которая проникает во все установленные приложения, демонстрируя навязчивую рекламу всем пользователям Android. Microsoft долго держалась в стороне, возможно, даже слишком долго. Теперь в меню «Пуск» будет демонстрироваться реклама. Начать было решено с нового браузера Edge, который построен на популярном движке Chromium и не уступает более распространённому Chrome.
реклама
Что интересно, первыми под удар попали те, у кого в качестве основного браузера установлен Mozilla Firefox. Им приходят навязчивые сообщения с предложением перейти на Edge. Пользователи Reddit подтвердили догадку журналистов, сообщив, что все они являются пользователями «огненной лисы». Тем не менее, многие сообщают, что новый браузер от Microsoft действительно хорош и стоит того внимания, которое ему оказывают в прессе. Навязчивые рекламные сообщения легко отключить. Для этого нужно перейти в меню настроек «Пуск» и отключить показ рекламных предложений. Остановится ли на этом Microsoft, большой вопрос.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила