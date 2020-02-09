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SSD наступают. Год от года твердотельные накопители становятся дешевле. Все, кто хотел, уже давно в качестве системного диска на ПК используют быстрые SSD. И всё же, несмотря на сокращения цены между традиционными жёсткими дисками и SSD, первые не собираются сдаваться без боя. В 2020 году Seagate планирует выпустить первый коммерческий жёсткий диск объёмом 20 Тб. А Western Digital прямо сейчас работает над увеличением плотности записи в полтора раза, что позволит к 2022 году наладить продажи дисков объёмом 25 и более Тб. Но все эти разработки меркнут перед новой технологией одного из лидеров рынка – Showa Denko KK (SDK).

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Представитель компании сообщил о завершении разработок магнитного носителя нового поколения HAMR. Современные пластины, из которых состоят обычные диски, имеют плотность записи 1.14 Тб/дюйм. Многие эксперты высказывают мнение, что в ближайшей перспективе увеличить эту цифру не выйдет. По их мнению, остаётся только добавлять пластины в сам жёсткий диск. Showa Denko опровергает подобные утверждения. Полностью готовые прототипы HAMR имеют плотность 5-6 Тб/дюйм. Как заявил представитель компании, новая технология позволяет без увеличения количества пластин начать производить жёсткие диски объёмом 80 Тб.

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На рынке осталось всего три производителя пластин для жёстких дисков. Seagate и Western Digital как активно закупают созданные Showa Denko пластины, так и производят собственные. Большая же часть пластин Showa Denko уходит остальным производителям. Кроме плотности, Showa Denko сообщает об увеличенном сроке эксплуатации и самой высокой скорости чтения и записи на рынке.

В ближайшие годы Western Digital также планирует перейти на HAMR. Однако точных сроков внедрения технологии нет. Что до Seagate, то, как говорилось выше, диски объёмом 20 Тб на HAMR выйдут в конце 2020 года. Showa Denko не сообщает срока выхода первых коммерческих накопителей объёмом 80 Тб. Есть сведения, что первыми опробовать новую технологию доверят Toshiba. Компании имеют большой опыт сотрудничества и готовят к выпуску 18 Тб MAMR от Showa Denko в текущем году.