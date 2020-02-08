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Флагманские смартфоны текущего поколения имеют разрешение 108 мегапикселей. Cудя по всему к выходу готовятся модели с 216 мегапиксельным модулем. Остановятся ли на этом такие компании как Xiaomi? Нет. Мало того, стремительно увеличивается количество камер в смартфонах. В Xiaomi Mi Note 10 пять основных камер. Нужно что-то менять.

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Wccftech сообщает о новой революционной разработке Apple, которая оставит все существующие камеры в смартфонах за бортом истории. Технология получит название Pin-Sharp. Её суть сводится к объективу с неограниченной детализацией при увеличении картинки. Это будет гораздо больше чем 100 мегапикселей, а, возможно, даже больше, чем 1 гигапиксель.

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Технических деталей слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы. Известно, что камера будет использовать «кубиты с квантовыми точками» наряду со специальными материалами, которые позволяют эффективно «делить на ноль». Технология схожа с квантовыми компьютерами, если это, конечно, не сказки. Один из журналистов сообщил, что видел новый iPhone в работе. По его словам, ничего подобного ему не встречалось. Сейчас прототип имеет очень большое количество памяти. Задача инженеров уменьшить их до приемлемого для коммерческой продажи объёма.

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Ещё одна проблема, это производительность будущего устройства, которая потребуется для подобной технологии. Инженеры Apple сообщают, что произойдёт как минимум удвоение мощности. Объектив будет произведён одной из следующих компаний: Canon, Leica, Sony или Ziess. Скорее всего фотографии, сделанные на новый iPhone, нельзя будет открыть на других смартфонах, либо вам потребуется специальное ПО. Цена у телефона будет соответствовать его возможностям. Сообщается, что это будет самый дорогой массовый гаджет в истории.