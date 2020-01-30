Эксперты рассказали о безопасности Windows 7 в 2020 году
Многие пользователи отмечают, что перейти на Windows 7 им пришлось потому, что они опасаются за безопасность своих данных. Нет никаких сомнений, что хакеры уже скоро найдут обходные пути, которые позволят получать удалённый доступ к устаревшей операционной системе. Главный вопрос: когда это случится. По мнению экспертов, массовые атаки начнутся после того, как наиболее популярные производители антивирусного программного обеспечения прекратят поддерживать свои продукты для «Семёрки».
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Аналитики AV-TEST тщательно изучили вопрос. По их мнению, как минимум два года никаких массовых атак не будет. Всё дело в том, что большая часть производителей антивирусного ПО либо не сообщила сроков окончания поддержки своих продуктов, либо указала довольно отдалённую перспективу.
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Кроме того, эксперты указывают на бесплатный Microsoft Security Essentials, который ещё несколько лет будет получать обновления антивирусных баз. По их мнению, это ПО обеспечивает достаточный для большинства пользователей уровень безопасности. При этом аналитики указывают, что резкого отказа от пользователей Windows 7 скорее всего не будет, поскольку в течение двух лет из текущих 25% останется не более 10%, хотя и эта цифра кажется завышенной. Это означает, что для основанной массы пользователей проблема решится сама собой: с покупкой нового компьютера, с выходом из строя текущей ОС и по ряду других причин.
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