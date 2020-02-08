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8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot

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7 февраля в продажу поступил самый быстрый настольный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X на рынке. Это 64-ядерный чип, который может похвастать выдающимися способностями в рендеринге. В ходе первых тестов выяснилось, что он может найти применение исключительно в качестве рабочей станции для тех, кто занимается сложными вычислительными задачами. При этом это должны быть узкоспециальные задачи, поскольку большинство программ не умеют работать с 64-мя ядрами. 

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Эксперты сайта techspot заранее предупреждают, что данное тестирование проводится исключительно из любопытства. По их мнению, вероятность, что владелец Ryzen Threadripper 3990X захочет поиграть в современную игру, велика. 

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Как видите, новый процессор от красных неплохо справляется с играми. Возможно, узким местом стала видеокарта, которая не дала Core i9-9900К продемонстрировать весь свой потенциал. Но и из этих тестов видно, что изготовленные по 7-нм техпроцессу чипы красных до сих пор не способны конкурировать с синими. При этом о конкуренции на равных речь не идёт, ведь перед нами 64-ядерный и 8-ядерный чипы, одни из которых создан по-устаревшему 14-нм техпроцессу. Возможно, следующему поколению процессоров AMD на архитектуре Zen 3 удастся разорвать порочный круг, обойдя Intel не только в рендеринге, но и в играх. Больше информации здесь

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Владимир Путин
02:10
так щас 300 выходит, полуёбок ты блять
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Max Levin
02:05
500 + выходила голд эдишн на нг с купоном, ну а теперь 900 ну такое не взял и за 500 не возьму и за 900 )
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Aquesto
02:04
Вся 3ххх линейка процов амд в принципе говнище ещё то, так ещё за 4000$ не могут нагнуть проц за 500$, которому уже больше года. Это позор я считаю, за такие деньги производительность должна быть прос...
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Zloymedved
02:04
Интересно бы сравнить на мультибоксе в WoW на 40 и 80 окнах
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
@Lexander
01:54
Просто ты нищеброд, причем и по факту и по мышлению. Собирать 580 за 4к с отваленными чипами, наслаждаться тормозами на g2020, ища выгоду в 500рублей и чинить никому не нужный ржавый бмв это твой пред...
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ambient
01:50
посты ябанутые... позор оверклокерс, позор techspot... т.е куплю токой проц для игр :DDD дурдом!
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
warmuza
01:49
Сначала Пулицеровскую!
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Михаил Муратов
01:48
но а потом для разнообразия пусть эти эксперты запустят эдак штук 20-30 вм на этих двух процах
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Dzhereli
01:48
Предлставь мне бюджет выделенный на эту детскую дрочильню. Соберу профессиональный состав из игроделов и сценаристов.
В новом видео по DOOM Eternal показали нарезку красочных добиваний демонов
Тифон
01:48
Нобелевскую премию товарищу Зилоту! Вообще владелец 3990Х думаю сможет играть пока проц рендерит, а владелец 9900к тоже сможет посмотреть слайды
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
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