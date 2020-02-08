8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
7 февраля в продажу поступил самый быстрый настольный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X на рынке. Это 64-ядерный чип, который может похвастать выдающимися способностями в рендеринге. В ходе первых тестов выяснилось, что он может найти применение исключительно в качестве рабочей станции для тех, кто занимается сложными вычислительными задачами. При этом это должны быть узкоспециальные задачи, поскольку большинство программ не умеют работать с 64-мя ядрами.
реклама
Эксперты сайта techspot заранее предупреждают, что данное тестирование проводится исключительно из любопытства. По их мнению, вероятность, что владелец Ryzen Threadripper 3990X захочет поиграть в современную игру, велика.
реклама
реклама
рекламаКак видите, новый процессор от красных неплохо справляется с играми. Возможно, узким местом стала видеокарта, которая не дала Core i9-9900К продемонстрировать весь свой потенциал. Но и из этих тестов видно, что изготовленные по 7-нм техпроцессу чипы красных до сих пор не способны конкурировать с синими. При этом о конкуренции на равных речь не идёт, ведь перед нами 64-ядерный и 8-ядерный чипы, одни из которых создан по-устаревшему 14-нм техпроцессу. Возможно, следующему поколению процессоров AMD на архитектуре Zen 3 удастся разорвать порочный круг, обойдя Intel не только в рендеринге, но и в играх. Больше информации здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила