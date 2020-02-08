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7 февраля в продажу поступил самый быстрый настольный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X на рынке. Это 64-ядерный чип, который может похвастать выдающимися способностями в рендеринге. В ходе первых тестов выяснилось, что он может найти применение исключительно в качестве рабочей станции для тех, кто занимается сложными вычислительными задачами. При этом это должны быть узкоспециальные задачи, поскольку большинство программ не умеют работать с 64-мя ядрами.

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Эксперты сайта techspot заранее предупреждают, что данное тестирование проводится исключительно из любопытства. По их мнению, вероятность, что владелец Ryzen Threadripper 3990X захочет поиграть в современную игру, велика.

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