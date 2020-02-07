Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел до 80 долларов – самая низкая цена за всё время продаж
Время от времени крупные магазины радуют нас низкими ценами на компьютеры и комплектующие. Если говорить об отечественных магазинах, то зачастую они предпочитают повысить цену, а после во время каких-либо праздников сообщить о большой скидке. В таких случаях конечная цена может быть даже выше, чем та, по которой товар реализуется в любом другом месте. Совсем по-другому себя ведут иностранные магазины.
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Сегодня сеть магазинов Micro Center пошла на небывалые скидки. Если ранее стоимость процессора AMD Ryzen 5 2600X начиналась со 130 долларов, то новая цена составила всего 80 вечнозелёных.
рекламаЭксперты утверждают, что перед нами самое лучшее предложение начала года. Ещё никогда этот мощный 6-ядерный 12-поточный процессор не стоил так мало. Ещё более интересно, что вместе с процессором в подарок идёт пакет Get up to two games из трёх блокбастеров: The Outer Worlds, Gears 5 и Borderlands 3. К сожалению, взять сразу 3 не выйдет. Придётся делать выбор, отсеяв одну из них. Но и это ещё не все, вместе с процессором можно получить Xbox Game Pass для PC на три месяца. Эксперты посчитали, что стоимость игр и бесплатного пакета выше, чем стоимость самого процессора. Акция продлится всего 3 дня.
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