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Время от времени крупные магазины радуют нас низкими ценами на компьютеры и комплектующие. Если говорить об отечественных магазинах, то зачастую они предпочитают повысить цену, а после во время каких-либо праздников сообщить о большой скидке. В таких случаях конечная цена может быть даже выше, чем та, по которой товар реализуется в любом другом месте. Совсем по-другому себя ведут иностранные магазины.

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Сегодня сеть магазинов Micro Center пошла на небывалые скидки. Если ранее стоимость процессора AMD Ryzen 5 2600X начиналась со 130 долларов, то новая цена составила всего 80 вечнозелёных.

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