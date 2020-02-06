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Microsoft избавит геймеров от покупки новых видеокарт, решив проблему низких fps в 4К

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Современные игры требуют мощных видеокарт. Хотя, а было ли когда-нибудь раньше, чтобы новая игра не тормозила даже на самой последней и дорогой модели видеокарты? Одним словом, ничего не изменилось. Это постоянная гонка. Производители игр уже долгое время пытаются пересадить нас на текстуры высокого разрешения. Проще говоря, на 2К и 4К. Скажем прямо, получается у них не очень хорошо. Виной всему тот факт, что даже самая мощная видеокарта GeForce RTX 2080 Ti не справляется на максимальных настройках в 4К с целым рядом игр. Как сообщает сайт wccftech, появилась надежда, что в ближайшие несколько лет удастся эту проблему решить.

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Если вы сразу подумали о Big Navi от красных, и не надейтесь. Производители видеокарт не настолько щедры, чтобы продавать вам ТОПовые модели по цене бюджетных, также как они не способны выпустить новое поколение видеокарт, которое будет в разы быстрее текущего. Только медленные постоянные эволюционные улучшения. 

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Что не может сделать человек, поручат ИИ. Над проблемой превращения текстур с низким разрешением в 4К-тестуры не первый год работают специалисты Microsoft. Также есть подвижки у умных алгоритмов, созданных на основе ИИ. Однако до этого момента им удавалось улучшить уже готовую игру. Сейчас речь идёт о масштабировании в реальном времени. Проще говоря, вы скачиваете игру размером в 10 ГБ, которая ещё вчера занимала все 100 Гб и просто играете. Нет никакой разницы. Мало того, ваш старый друг – GeForce GTX 1080 Ti вдруг начал тянуть все игры в 4К. Да что там GeForce GTX 1080 Ti, если даже бюджетный GeForce GTX 1050 с лёгкостью вытаскивает Control на ультра в 4К. 

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Пока это всего лишь мечты. Однако прямо сейчас внутри Microsoft ведутся такие разработки. Масштабирование возьмёт на себя Azure, а вот с алгоритмом не всё так легко. Разработчики сообщают, что удалось научить ИИ масштабировать текстуры в одной игре. При попытке опробовать способности ИИ в других играх оказалось, что ничего не выходит. Эксперты сообщают, что обучать ИИ на каждой отдельной игре слишком долго. Проще и эффективнее создать универсальный алгоритм, который, по их оценкам, может быть создан в ближайшие несколько лет. 

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