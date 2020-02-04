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Что бы ни говорили диванные аналитики, Steam остаётся единственным местом, где можно почерпнуть реальную статистику предпочтений геймеров всего мира. Вполне возможно, что данные не столь идеальны, как нам бы с вами хотелось, но ничего другого никто нам не предоставляет. Говоря о глобальной статистике важно помнить, что она не должна совпадать с вашим мнением, не обязана коррелировать с тем, как обстоят дела у ваших друзей и тем, что вы привыкли считать эталоном. Это усреднённый показатель, в котором наш каждый отдельно взятый читатель играет свою небольшую роль. В начале января мы уже говорили об изменениях в выборе операционных систем. Теперь пришла очередь обсудить разрешение мониторов.

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Как видите, наиболее популярным продолжает оставаться 1920 х 1080, которое занимает 64.41%. За январь пользователей с таким разрешением стало на 0.53% меньше, что может говорить о том, что многие редкоиграющие геймеры решили на новогодние и посленовогодние праздники оттянуться в своих любимых стрелялках на стареньких ноутбуках с разрешением 1360 x 768 и 1440 x 900 точек. Тем не менее, число геймеров с 1080р-мониторами продолжает оставаться стабильно высоким, и, скорее всего, скоро вновь вернётся к росту.

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Что до 2К и 4К, то число тех, кто решился на текущем поколении видеокарт играть на мониторах со столь высоким разрешением, всё ещё ничтожно мало. С 2К обстоят дела немного лучше, там 5.86%, а вот 4К не может похвастать популярностью. Любителей этого разрешения в Steam меньше одного процента, что фактически приравнивает их к математической погрешности и ставит перед нами простой вопрос: «А есть ли они вообще?».