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Немецкие торговые сети то и дело пишут о небывалом росте продаж процессоров от AMD. Согласно данным, на конец декабря, разрыв между Intel и AMD увеличился. Так, на счету красных 82% проданных процессоров, в то время как синие довольствуются 12-ти процентной долей. В связи с этим некоторым фанатам компании кажется, что Лиза Су ведёт свой красный корабль к победе, которая вот-вот завершится триумфальным падением синего лагеря. Вот только у нас по этому поводу есть большие сомнения.

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Если обратиться к статистике Steam за ноябрь месяц, то окажется, что на счету Intel было 79.5% всех геймеров, что до AMD, то красными процессорами пользовались 2.5%. Сегодня вышла новая статистика за январь месяц. Давайте взглянем, насколько она изменилась.

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Цифры выглядят удручающе. За синими 79%, в то время как красные сумели набрать чуть больше 0.5%. Это глобальная статистика по всем операционным системам. Теперь взглянем, как идут дела у пользователей Windows. Здесь ситуация немного лучше. С сентября 2029 года по февраль 2020 года (5 месяцев) доля Intel опустилась почти на 2%, соответственно прибавившись у AMD на столько же.

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Можно было бы назвать это маленькой победой, вот только есть большие сомнения, что фанатов красных устроит рост в 2% за 5 месяцев. Фактически это означает, что роста как такового нет. Геймеры продолжают покупать процессоры Intel, игнорируя AMD, даже несмотря на высокую универсальность красных чипов. И с этим пока поделать непререкаемый авторитет Лизы Су ничего не может.