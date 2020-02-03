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Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti вышла уже довольно давно. На данный момент она является наиболее производительной пользовательской картой. Тем не менее, даже она не способна вытянуть современные игры в разрешении 4К на максимальных графических настройках. Геймеры заждались новой мощной видеокарты, которая не только обеспечит комфорт в играх, но и станет заделом как минимум на несколько лет.

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Недавно мы писали , что неназванная видеокарта, выполненная по 7-нм техпроцессу ляжет в основу суперкомпьютера Big Red 200 в университете Индианы. Согласно заявлениям производителя, она должна будет стать на 75% производительнее современных решений. В настоящее время неясно, каким образом будут достигнуты такие показатели. Что до её потенциальной возможностей, то они откровенно не внушают оптимизма.

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Путём несложных подсчётов энтузиасты выяснили, сколько узлов планируется разместить на суперкомпьютере. Приняли в расчёт показатели процессора AMD EPYC 7742 Rome, а также точное количество видеокарт, которые будут закуплены. В конце концов уже известны конечные показатели производительности Big Red 200. В итоге оказалось, что максимальная мощность новой видеокарты Ampere на 7-нм техпроцессе будет всего 18 TFLOPS, что не более чем 30% быстрее показателей GeForce RTX 2080 Ti, мощность которой достигает 14 TFLOPS.