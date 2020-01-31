Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Только вчера мы писали о планах NVIDIA выпустить новую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti SUPER на базе 7-нм техпроцесса. По словам источников, это решение должно будет выставлено против нового флагмана «Big Navi» от AMD. Сегодня появилась новая информация, согласно которой зелёные готовят супербыструю видеокарту на архитектуре Ampere, которая окажется на 75% быстрее текущего поколения.

реклама

Единственное разочарование , которое связано с подобными сведениями, это то, что она предназначается для серверов. В частности, летом карты лягут в основу мощного суперкомпьютера Big Red 200, который создаётся на базе университета Индианы.

реклама

Что любопытно, Big Red 200 будет состоять из 672 двухсокетных узлов с процессорами AMD EPYC 7742, которые, как знают наши читатели, получили 64 физических ядра и 128 потоков. В общей сложности на суперкомпьютере будет 86 016 ядер и 172 032 потока. Этой комплектацией ознаменуют первую фазу. Вторая должна стать не менее интересной.

Как оказалось, первоначально Big Red 200 хотели оснастить графическими чипами Tesla V100, однако руководство NVIDIA предложило университету подождать до лета, получив значительно большую производительность. Так, на текущем поколении видеокарт мощность Big Red 200 должна была составить 5.9 петафлопс, теперь ожидается не менее 8-ми петафлопс.

реклама

Как заявляют представители компании, несмотря на сокращения числа видеокарт, удалось добиться прироста в 2 петафлопса. Это стало возможным благодаря 75% приросту чистой графической мощи. Говорить пока о том, что точно такой же прирост получат и настольные видеокарты, пока рано. Однако, новая информация звучит очень оптимистично.