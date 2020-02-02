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Время от времени крупные ретейлеры снижают цены на розничные продажи процессоров. Каждый раз покупатели выстраиваются в длинную очередь, пытаясь купить желанный чип по цене, которая может отличаться от рекомендованной на десятки и даже сотни долларов. Чаще всего любителей скидок радуют американские магазины.

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Американская сеть Microcenter начала большую распродажу. Скидки будут на весь модельный ряд Ryzen 2-го и 3-го поколений. Все процессоры кроме Threadripper поставляются с собственным кулером. Кроме того, все покупатели получат 2 игры и доступ к сервису Xbox Game Pass на 3 месяца. К сожалению, сеть Microcenter не делает доставку и заказ товаров через интернет. Сообщается, что для покупки придётся лично прийти в магазин и сделать заказ.

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Важно помнить, что массовое снижение цен рано или поздно превращается в тенденцию. Так, несмотря на то, что скидка в 50 долларов на видеокарту GeForce RTX 2060 ещё не дошла до местных продавцов, долго игнорировать общемировые тенденции они не смогут, а значит и эта большая распродажа станет началом больших изменений. С полным списком скидок можно ознакомиться внизу на изображении.

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