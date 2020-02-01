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Похоже, май 2020 года будет жарким. Судя по всему, в это время выйдут несколько крутых линеек продуктов от нескольких компаний. Прежде всего – это гибридные процессоры Ryzen 4000, выполненные по 7-нм техпроцессу. Следом за ними должно появится 10-е поколение процессоров от Intel. Один из флагманов получит невероятные 10 ядер с режимом многопоточности и тактовую частоту в режиме буста выше 5 ГГц. Кроме того, ожидается выход первой дискретной видеокарты от синих, которая пока выглядит не очень, но имеет отличный потенциал. Вот только всех любителей поиграть волнуют видеокарты.

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Wccftech со ссылкой на свои источники сообщает, что NVIDIA готовит на май как минимум два сюрприза. Во-первых, для конкуренции с бюджетной видеокартой от Intel, зелёные планируют снизить цены на некоторые позиции своих карточек на 50-100 долларов. Пока речь идёт только о ноутбуках, но это не значит, что настольные компьютеры останутся без скидок. Кроме того, тот же источник информирует, что на май намечен выход видеокарт с приставкой SUPER на производительных ноутбуках.

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Особенно ожидаемой считается GeForce RTX 2080 SUPER. Некоторые компании уже сейчас пытаются договориться о закупках нужного количества чипов, поскольку рынок геймерских ноутбуков постоянно растёт, как и средняя цена, которую готовы выложить покупатели.

P.S. Вполне возможно, что в мае AMD решит анонсировать свою флагманскую видеокарту Big Navi, но это пока только догадки.