Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Время от времени у логистических компаний случаются ошибки. Так, вместо заказанного вами ноутбука за несколько тысяч долларов, вам могут привезти пару носков с оленями из соседнего супермаркета. В таких ситуациях покупатели всегда задаются вопросом: «Куда же в таком случае доставили мой ноутбук?». Но вот чтобы вместо пары сухих брёвен вам привезли крутой велотренажёр – о таком мы слышим впервые.

реклама

Житель Бристоля Тони Хардинг заказал мешок дров через Amazon. Вскоре к его дому подъехала машина и вывалила у его порога коробку, в которой оказался велотренажёр. Тони позвонил курьеру и сообщил об ошибке, однако тот заявил, что слишком занят и не вернулся за посылкой.

реклама

Связавшись со службой поддержки Тони попросил забрать велотренажёр, которого он не заказывал. Вот только вместо этого ему сказали, что, если никто в течение 48-ми часов не заявит о пропавшем грузе, Тони может оставить его себе. Возможно, Тони так бы и сделал, вот только ему 79 лет. По прошествии 48-ми часов пенсионеру удалось ещё раз связаться с оператором и попросить вызвать машину, которая и заберёт тренажёр. Что удивительно, когда водитель приехал, он обнаружил, что на тренажёре указано имя и адрес Тони Хардинга. Подумав немного, водитель отказался забирать посылку, поскольку она попала по назначению.



Неизвестно, сколько времени пенсионер мучился с огромной коробкой. Источник сообщает, что ему удалось связаться с газетой Guardian Money, которая в свою очередь попросила избавить Тони от нежданного подарка. Тот же водитель приехал, вручил пенсионеру цветы и коробку конфет и увёз велотренажёр в неизвестном направлении. Неизвестно, было ли это чьей-то шуткой, или Amazon действительно так богата, что может слать такие дорогие подарки кому попало.