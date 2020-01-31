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В последнее время мы всё чаще слышим о флагманской видеокарте «Big Navi» от AMD. Кроме информации о некоторых технических характеристиках, руководство компании утверждает, что карта будет заточена под игры в 4К, что не может не радовать миллионы геймеров, которые знают об ограниченных возможностях текущего поколения графических адаптеров. Казалось бы, осталось только запастись терпением и увидеть, как красные покажут миру самую производительную видеокарту, однако (по традиции) всё не так просто, как нам бы хотелось.

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Согласно последней информации, Nvidia собирается нарушить наполеоновские планы AMD, выпустив 7-нм видеокарту на текущей архитектуре Turing. Именно так, Ampere и Hopper могут оказаться отличными видеокартами, но до них ещё далеко, а конкурентов нужно опережать здесь и сейчас. Источники утверждают, что в планы зелёных входит выпуск GeForce RTX 2080 Ti SUPER по нормам 7-нм техпроцесса. Эта карта не будет значительно быстрее текущей модели, однако даст необходимый прирост производительности, которые с лихвой перекроет мощь «Big Navi».

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По мнению аналитиков, такой подход окажется не только наиболее простым, но и дешёвым. Мало того, это позволит быстро реагировать на вызовы и потребности рынка, что по большому счёту и определяет ценообразование. Источники утверждают, что выход GeForce RTX 2080 Ti SUPER состоится в первой половине 2020 года. Больше информации мы узнаем в марте.