Nvidia готовит видеокарту GeForce RTX 2080 Ti SUPER на базе 7-нм техпроцесса – конкурента «Big Navi» от AMD
В последнее время мы всё чаще слышим о флагманской видеокарте «Big Navi» от AMD. Кроме информации о некоторых технических характеристиках, руководство компании утверждает, что карта будет заточена под игры в 4К, что не может не радовать миллионы геймеров, которые знают об ограниченных возможностях текущего поколения графических адаптеров. Казалось бы, осталось только запастись терпением и увидеть, как красные покажут миру самую производительную видеокарту, однако (по традиции) всё не так просто, как нам бы хотелось.
реклама
Согласно последней информации, Nvidia собирается нарушить наполеоновские планы AMD, выпустив 7-нм видеокарту на текущей архитектуре Turing. Именно так, Ampere и Hopper могут оказаться отличными видеокартами, но до них ещё далеко, а конкурентов нужно опережать здесь и сейчас. Источники утверждают, что в планы зелёных входит выпуск GeForce RTX 2080 Ti SUPER по нормам 7-нм техпроцесса. Эта карта не будет значительно быстрее текущей модели, однако даст необходимый прирост производительности, которые с лихвой перекроет мощь «Big Navi».
реклама
По мнению аналитиков, такой подход окажется не только наиболее простым, но и дешёвым. Мало того, это позволит быстро реагировать на вызовы и потребности рынка, что по большому счёту и определяет ценообразование. Источники утверждают, что выход GeForce RTX 2080 Ti SUPER состоится в первой половине 2020 года. Больше информации мы узнаем в марте.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила