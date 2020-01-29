Выход процессоров AMD Ryzen 4000-серии может быть задержан из-за загрузки TSMC
Известно, что последние поколения процессоров Ryzen от AMD выпускается на заводах TSMC. Это наиболее передовые решения, которые созданы согласно нормам 7-нм техпроцесса, что позволило им в этом году обойти конкурирующую продукцию от Intel. Вот только AMD далеко не единственная крупная компания, которая хочет получить максимальное количество продукции здесь и сейчас. Самым большим заказчиком тайваньского полупроводникового гиганта является Apple. Ясно, что обеспечить всех достаточным количеством чипов TSMC не может, а значит, кому-то придётся подвинуться.
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Некоторые аналитики утверждают, что, когда несколько месяцев назад Apple сделала дополнительный заказ чипов, это в первую очередь повлияло на планы AMD. Так, был сдвинут выход процессоров Ryzen 3950, а также Ryzen Threadripper 3960х и 3970х. На вторую половину года намечен массовый выпуск процессоров AMD Ryzen 4000-серии на базе архитектуры Zen 3. Ещё более активно идёт подготовка к массовому производству чипов для консолей следующего поколения. В настоящее время говорить о дефиците рано, однако, для этого есть все предпосылки.
рекламаВо-первых, Apple уже сделала дозаказ чипов. На этот раз яблочной компании понадобилось ещё 10 миллионов чипов. Сообщается, что все они пойдут на актуальные смартфоны. А ведь впереди ещё запуск iPhone SE 2, который, по мнению аналитиков до конца 2020 года сможет разойтись тиражом в 15 миллионов штук, чипы для которых где-то ещё нужно взять.
О других заказах пока информации нет. AMD тактично молчит. Удастся ли TSMC выполнить все обязательства, неясно. Что интересно, Apple уже наращивает производство смартфонов в Индии. Неужели поклонники красных до конца года не получат долгожданные чипы 4-го поколения?
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