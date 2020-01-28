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Многие эксперты отмечают, что последняя версия операционной системы Windows 10 подвержена постоянным уязвимостям и множествам багов. К сожалению, все попытки Microsoft исправить ситуацию практически не влияют на ситуацию. Буквально вчера была найдена новая критическая уязвимость, которая затрагивает сотни миллионов устройств по всему миру. При этом, некоторые изменения всё же есть. К примеру, версия Windows 10 под номером 1909 частично решила проблемы, которые принесли другие накопительные обновления, однако полностью устранить баги компания пока не способна. Как стало известно, этому феномену есть объяснение.

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Журналисты сайта windowslatest пообщались с бывшим разработчиком ПО Microsoft, который в былые времена был главным инженером по тестированию операционной системы Windows. Эксперт сообщил, что долгое время софтверный гигант содержал целый штат сотрудников, единственной задачей которых был поиск ошибок и проблем ОС. Команда профессиональных инженеров работала на реальных системах, где запускала тысячи различных сценариев. Это касалось как виртуальных машин, так и стандартной работы обычного пользователя. Мало того, в конце дня команда собиралась и обсуждала найденный баги, ставя цели на завтра и продумывая возможные решения проблем.

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Однако, в 2014 году Microsoft внезапно закрыла отдел, уволив всех инженеров. Сейчас все функции поиска багов переложены на плечи инсайдеров, которые получают доступ к системе на год раньше обычных пользователей. К сожалению, профессионалов из их числа практически нет. Да и кто захочет качественно работать за бесплатно. Время от времени Microsoft прогоняет известные баги на виртуальных машинах, но есть высокая вероятность, что баги ищут не люди, а умный ИИ.

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Скорее всего возвращения к прежнему качеству уже не случится, и мы так и будем сами бесплатно тестировать дорогое ПО, которое с каждым годом становится всё менее стабильным.