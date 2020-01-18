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Microsoft начала 2020 год с новых критических проблем и залатывания уязвимостей

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Вторник 14 января стал очень важным днём для компании Microsoft. Во-первых, старая добрая «Семёрка» перестала получать обновления и прекратила свой жизненный цикл. Во-вторых, в одном из файлов операционной системы была обнаружена ошибка, которая присутствует на всех системах, выпущенных за последние 20 лет. Софтверный гигант тут же выпустил обновление, однако, как выяснилось, что-то снова пошло не так.

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Уже в среду появились отдельные посты на Reddit, которые не имели массового характера и могли квалифицироваться как ошибки со стороны пользователей. Однако, к четвергу стало ясно, что проблема явно носит массовый характер. Ситуация не нова: пользователи просто не могут загрузить обновление. В какой-то момент выскакивает ошибка, которая не позволяет продолжить работу компонентов обновления операционной системы.

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Как пишут эксперты, в ошибках со стороны Microsoft нет ничего удивительного. Они были, есть и будут. Однако, когда компания выпускает критическое обновление, которое должно залатать ошибку на сотнях миллионах устройств, она должна была протестировать её на совместимость. Вместо этого Microsoft, снова начала год с залатывания дыр и решения проблем, вызванных предыдущими обновлениями. 

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P.S. Сегодня Microsoft сообщила о найденной уязвимости нулевого дня, которой подвержены все версии Internet Explorer начиная с девятой. Компания выложила в открытый доступ сложную схему, которая может помочь защититься от злоумышленников, которые, как выяснилось, вовсю используют эту уязвимость. О сроках выпуска заплатки информации нет. 

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