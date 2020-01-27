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Неделю назад мы писали о том, что в браузере Internet Explorer (9, 10 и 11) для всех версий операционной системы Windows найдена критическая ошибка, которая может привести к удалённому доступу на компьютеры жертв. Для этих целей использовался специально созданный сайт, после перехода на который компьютер попадает в полное распоряжение злоумышленников. К сожалению, кроме как продолжить ручное решение, Microsoft не смогла. Сообщается, что множество пользователей воспользовались кодом от софтверного гиганта, получив ещё более серьёзные проблемы.

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После того, как будет применён специальный код, ограничивающий доступ к дыре в JScript.dll, выясняется, что исправление напрочь ломает печать. При этом, такая проблема замечена на всех существующих моделях принтеров без исключения. Что любопытно, Microsoft признала, что выполнение кодировки приводит к печальным последствиям. Так, это может нарушить настройку прокси-серверов и других неназванных функций.

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Софтверный гигант не предлагает решения. Однако сообщает, что в дикой природе уже замечено неоднократное использование уязвимости, которая потенциально несёт очень серьёзный урон безопасности личных данных на атакуемом устройстве. Когда сотни миллионов ПК окажутся в безопасности, не сообщается.