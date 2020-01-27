Тестирование «неправильного» процессора AMD Ryzen 5 1600AF, который никогда не должен был поступить в продажу от экспертов techspot
В конце 2019 года мы рассказывали о необычном процессоре, который продаётся под видом старичка Ryzen 5 1600. Как тогда выяснилось, это версия, изготовленная по нормам 12-нм техпроцесса имеет мало общего с чипом первого поколения. На самом деле под крышкой скрывается самый настоящий Ryzen 5 2600, который получил слегка уменьшенные тактовые частоты и некоторые другие ограничения. Что самое важное, этот процессор продаётся по крайне привлекательной цене, которая гораздо ниже, чем просят сейчас за Ryzen 5 2600.
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Понимая, что многие пользователи захотят купить такой процессор, эксперты techspot провели тестирование, продемонстрировав его истинный потенциал.
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Как сообщают эксперты, всем, кто не уверен в выборе бюджетного чипа стоит поторопиться. Аттракцион невиданной щедрости может закончится. Что до тестов, то за те же деньги можно получить процессор на 15 и более процентов быстрее. Однако, здесь нужно изучать маркировку, поскольку между ревизиями существует большая разница. Немаловажно, что большинство таких процессоров отлично разгоняются. Многие способны преодолеть планку в 4 ГГц, а некоторые уходят вверх, демонстрируя скорости, доступные для абсолютно другой ценовой категории.
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Что же, перед нами невероятный процессор, который никогда не должен был появиться, однако он здесь и это отличный повод поблагодарить компанию AMD. Больше информации здесь.
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