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Миллионы пользователей ежегодно сталкиваются с вирусами, троянами и всяческими вымогателями. Особое место в этом длинном списке занимают ботнеты. С их помощью хакеры получают невероятные доходы, превращая жизнь обычных пользователей в постоянную борьбу со зловредами. Однако, совсем недавно было замечено, что одна из наиболее опасных и агрессивных версий ботнета Phorpiex стала себя вести совсем не так, как ожидаешь, от вредоносной программы.

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На компьютерах обычных пользователей стали появляться сообщения, в которых неизвестный призывает обновить антивирусное ПО, а после этого с компьютера удаляется ботнет Phorpiex. Эксперты сообщают, что неизвестный хакер или группа хакеров захватили контроль над сетью ботнета Phorpiex. По мнению одного из кибераналитиков, скорее всего это конкурирующая организация. Дело в том, что за последний год Phorpiex стал разрастаться, вытесняя с рынка менее агрессивные команды. Подтверждением этого можно назвать, что разработчик Phorpiex до сих пор не озаботился достаточной защитой, что и привело к подобному сценарию.

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В настоящее время Phorpiex считается самым мощным и активным ботнетом. Он не имеет языковых границ, атакуя почтовые адреса по всему миру. Как скоро "добрые" хакеры прекратят очищать компьютеры жертв, неясно. Возможно, кто-то хочет пояснить создателям Phorpiex, что они не так защищены, как казалось.