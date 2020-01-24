Видеокарта GeForce RTX 2060 KO получила чип от дорогой GeForce RTX 2080 Super и прирост производительности в некоторых приложениях до 20%
Текущая архитектура NVIDIA Turing имеет несколько версий. На TU106 основываются видеокарты GeForce RTX 2060, RTX 2060 Super и GeForce RTX 2070. Более продвинутая TU104 досталась GeForce RTX 2070 Super, RTX 2080 и RTX 2080 Super. Однако, далеко не все TU104 достойны войти в высшую лигу на дорогих графических процессорах, а значит, их куда-то нужно девать. Как сообщают партнёры NVIDIA, зелёная команда нашла куда пристроить отбракованные чипы.
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Серия RTX 2060 KO от EVGA, стала не только первой, получившей скидку, но и первой, которой достались чипы от старших видеокарт TU104. Для того, чтобы видеокарта RTX 2060 работала в штатном режиме, достаточно живых 62% CUDA от TU104. При этом, остальные характеристики у карты остаются такими, как задумывалось для модели RTX 2060.
рекламаПосле того, как эксперты сайта videocardz обратились к производителю, тот подтвердил наличие в рознице видеокарт на чипах TU104, однако заверил, что они не должны демонстрировать преимущество в каких-либо приложениях. Как выяснилось, это не так. В некоторых сценариях, таких как Blender, чип от старших видеокарт имеет преимущество в немалые 20%. Стоит отметить, что сравнительных тестов было проведено слишком мало, и пока рано говорить, что существуют другие программы, где прирост производительности можно заметить.
рекламаКак указывают эксперты, большая часть таких видеокарт поступает прямиком в китайские интернет-кафе. Это выгодно как производителям, которые не позволяют энтузиастам получить мощное решение за меньшие деньги, так и NVIDIA, которая таким образом избавляется от частично бракованных чипов.
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