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Пока фанаты Nvidia и AMD спорят о том, какая компания выпускает наиболее оптимальные решения, есть те, для кого важно не только, как работает видеокарта, но и как выглядит. Специально для них создаются настоящие шедевры. Об одной из таких карточек пойдёт речь сегодня.

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Перед нами OC Game Master от Yeston Radeon RX 5600 XT. Внутри она ничем не отличается от десятков других решений. Можно даже сказать, что компания немного не дотянула, поскольку обладателю видеокарты придётся самостоятельно ставить новую прошивку vBIOS. Однако, как вы уже поняли, самое важное у этой видеокарты не внутри, а снаружи.

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Как пишет производитель, видеокарта создана специально ко дню всех влюблённых. Она отлично впишется в прозрачный системный блок, оснащённый яркой подсветкой или станет изюминкой открытого стенда, где будет привлекать завистливые взгляды ваших друзей и знакомых.

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Карта получила размер 300 x 126 x 52 мм. Для её размещения потребуется два слота PCIe. Опорная плита сделана из меди. Она плотно прилегает к чипу Navi 10, рассеивая тепло через огромный радиатор с шестью тепловыми трубками. Единственное, что может остановить вас от покупки такой карты, это её цена. Она намного выше рекомендованных 279 долларов и составляет около 330 вечнозелёных. Однако, стоит понимать, что такие продукты всегда стоят дороже.