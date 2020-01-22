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Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату

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Операционной системой Windows 7 до сих пор пользуются сотни миллионов пользователей. Большинство из них полностью довольны и не собираются переходить на «Десятку». При этом резервов для наращивания темпов продаж ОС Windows 10 уже практически не осталось. Понимая безнадёжность положения, Microsoft разрабатывает новые способы монетизации популярного контента. Некоторые из них вызывают негатив у пользователей.

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Следующим большим рынком, который будет осваивать софтверный гигант, станет рынок контекстной рекламы. В первую очередь спорный контент появится в бесплатных приложениях Windows 10. Специально для этих целей предусмотрено несколько программ, когда пользователь может выбрать ту или иную форму взаимодействия с приложением. К примеру, можно просто использовать Word онлайн на бесплатной основе, получив в качестве платы банер в верхнем или нижнем углу. Или же можно попробовать все приложения Office на бесплатной основе. В этом случае весь пакет будет содержать рекламу.

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Как утверждается, банер можно будет закрыть, однако, через какое-то время он снова станет активным. Эксперты полагают, что таким образом Microsoft хочет перевести как можно больше пользователей на сервис Office 365, подписка на который гораздо выгоднее для компании, чем разовые вливания. Что любопытно, даже если вы купили лицензионную версию Windows 10, такие приложения как блокнот и Paint всё равно будут показывать вам рекламу. И не забывайте про рекламу в меню "Пуск", она священна. 

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Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
Александр Толикин
20:48
Только идиот возмет обрезанную 2060 c 6гб в преддверии ее заката драйверной поддержки. А уж до 5700 ей так вообще как раком до Китая. Ее конкурент максимум 5600 который и то немного быстрей.
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