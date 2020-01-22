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В конце 2019 года государственный концерн «Росэнергоатом» (часть «Росатома») сообщил о планах строительства одного из самых крупных дата-центров в России, мощности которого будут сдаваться на условиях аренды. Наиболее интересным стало сообщение руководства концерна, которое сообщило, что в приоритете будут майнеры, которые смогут удалённо добывать криптовалюту, оплачивая затраченную электроэнергию, а также небольшую плату за амортизацию серверов. В начале 2020 года появилось больше подробностей о новом проекте.

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Согласно озвученным планам, «Росэнергоатом» планирует выделить под нужды шахтёров сотни серверов, с общим потреблением до 240 мегаватт. Это позволит России занять лидирующую позицию в этом направлении на мировом рынке. Представители концерна пояснили, что сами майнить не будут.

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Первый шахтёрский пункт добычи цифровой валюты откроется в городе Удомля, находящимся вблизи Калининской АЭС. На площади 20 тысяч квадратных метров разместится 30 кластеров, в каждом из которых будет 400 компьютеров. Цена на электричество для честных шахтёров составит 4-5 центов за киловатт, однако, есть информация, что для оптовых покупателей появится система скидок.

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Окончание строительства центра намечено на 2021 год. И это далеко не единственный проект. Рядом с Кольской и Балтийской АЭС, а также Ангарским электролизно-химическим заводом построят точно такие же объекты мощностью до 130 киловатт.