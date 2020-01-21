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Сегодня 21 января тайваньская компания TSMC поделилась официальной информацией и своих успехах за время своего существования. Так, полупроводниковый гигант был основан 33 года назад в 1987 году. Первые чипы создавались на техпроцессе размером в 3 микрометра. В 1990 году технологический процесс уменьшился до 1 микрона. В 2001 году произошёл большой прорыв, что позволило создавать чипы согласно нормам 0,13 микрона, что составляет 130 нанометров. Последующие три года шла подготовка к освоению 90-нм технологического процесса, который был окончательно принят на производство в 2004 году.

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Долгое время TSMC отставала от главных конкурентов в лице Intel и Global Technology Foundation, однако, со временем были пройдены все технологические процессы вплоть до семи нанометров, на которых сейчас производятся самые совершенные чипы.

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Сейчас полным ходом идёт освоение 5-нм технологического процесса и разрабатываются основы 3-нм технологий. Всё это, по словам компании, позволило за 33 года уменьшить техпроцесс в 1 000 раз и поднять производительность некоторых чипов ровно на такую же величину. Неизвестно, что будет после освоения 3-нм техпроцесса. Представители компании говорят об этом как об отдалённой перспективе.