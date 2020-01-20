Китайский производитель процессоров обходит Intel и готовится выйти на мировой рынок
Одна из наиболее крупных китайских компаний Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) сообщила о достижении невероятных результатов. Так, в 2019 году SMIC успешно перешла на 14-нм техпроцесс, благодаря чему ей удалось привлечь таких крупных клиентов как Qualcomm, Broadcom и многих других гигантов полупроводниковой отрасли. Ещё более амбициозны планы на 2020 год.
реклама
По словам экспертов, производство чипов в 2020 году увеличится на 400%, позволив SMIC сместить Intel с первого места производителя чипов на 14-нм техпроцессе. Что интересно, на первую половину 2020 года запланирован плавный переход на 12-нм техпроцесс, который позволит увеличить производительность на 10%, снизить потребляемую мощность на 20%, а также на 20% уменьшить количество брака. Это позволит компании выйти на мировой рынок, предлагая отличное соотношение цены и качества, превышающее все существующие предложения.
рекламаОтраслевые аналитики утверждают, что уже сейчас китайский производитель способен обеспечить не менее 90% потребностей страны в полупроводниках, однако, после перехода на более совершенные технологические процессы SMIC может полностью перекрыть потребности страны в чипах. В настоящее время говорить об освоении 10 и 7-нм техпроцессов рано. Китайцы полагают, что это не окупится в краткосрочной перспективе, тем не менее, планы на производство чипов по технологиям вплоть до трёх нанометров уже расписаны.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила