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Одна из наиболее крупных китайских компаний Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) сообщила о достижении невероятных результатов. Так, в 2019 году SMIC успешно перешла на 14-нм техпроцесс, благодаря чему ей удалось привлечь таких крупных клиентов как Qualcomm, Broadcom и многих других гигантов полупроводниковой отрасли. Ещё более амбициозны планы на 2020 год.

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По словам экспертов, производство чипов в 2020 году увеличится на 400%, позволив SMIC сместить Intel с первого места производителя чипов на 14-нм техпроцессе. Что интересно, на первую половину 2020 года запланирован плавный переход на 12-нм техпроцесс, который позволит увеличить производительность на 10%, снизить потребляемую мощность на 20%, а также на 20% уменьшить количество брака. Это позволит компании выйти на мировой рынок, предлагая отличное соотношение цены и качества, превышающее все существующие предложения.

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Отраслевые аналитики утверждают, что уже сейчас китайский производитель способен обеспечить не менее 90% потребностей страны в полупроводниках, однако, после перехода на более совершенные технологические процессы SMIC может полностью перекрыть потребности страны в чипах. В настоящее время говорить об освоении 10 и 7-нм техпроцессов рано. Китайцы полагают, что это не окупится в краткосрочной перспективе, тем не менее, планы на производство чипов по технологиям вплоть до трёх нанометров уже расписаны.