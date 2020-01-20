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В настоящее время браузер Google Chrome занимает большую часть рынка как на смартфонах, так и на настольных компьютерах под управлением операционной системы Windows. При этом, он не является самым быстрым и энергоэффективным. Как сообщают эксперты сайта windowslatest, Chrome вскоре оставит дурную славу в прошлом и начнёт демонстрировать низкую ресурсоёмкость, перейдя к умеренному использованию батареи.

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Недавно инженеры Microsoft указали, что во время просмотра видео, Chrome поддерживает диск в активном состоянии, что влияет на потребление энергии. Новый алгоритм должен пересмотреть существующий подход, устранив кеширование файлов при просмотре видео, а также многих других операциях.

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Долгое время дружественный жест Microsoft не замечали, однако, недавно технический специалист Chrome Cunningham на платформе Chromium подтвердил, что в одной из следующих версий браузера будут произведены изменения, которые существенно повлияют на энергопотребление ноутбуков.

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По мнению экспертов, ждать стабильной версии придётся очень долго. Скорее всего изменения в коде будут реализованы в рамках проекта Chrome Canary, а уж потом перейдут к массовому потребителю.