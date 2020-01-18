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В течение 2019 года в центре обратной связи с пользователями проходил глобальный опрос, задачей которого было выяснить, какую функцию хотели бы добавить в операционную систему пользователи. Точных результатов нет, как и распределения процентного соотношения, однако, Microsoft сообщает, что больше всех голосов набрало предложение прокачать калькулятор.

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Все, кто хочет опробовать новый функционал, могут скачать инсайдерскую сборку, которая появится на всех компьютерах этой весной. Сейчас она называется 20H1. Тем, кто пока не готов менять свою стабильную систему на бетаверсию, сообщаем о наиболее важных изменениях: в калькуляторе появится графическая оболочка, с помощью которой можно будет рисовать графики и решать уравнения.

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Кроме того, появится возможность построения уравнения с переменными. Что любопытно, Microsoft предлагает режим расширенной визуализации, в котором пользователь получит возможность понять, откуда появилось то или иное значение, а также проанализировать алгоритм решения. Софтверный гигант заявляет, что новый режим не только крайне удобен, но и очень прост в освоении. В качестве бонуса можно будет настроить стиль отображения окна и способ просмотра графиков.