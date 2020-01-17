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Сколько модулей памяти нужно для игр – 2Х8 Гб или 4Х4 Гб – большое тестирование от экспертов techspot

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Большинство пользователей используют в качестве оперативной памяти два одинаковых модуля, имеющих равное количество памяти и идентичные тактовые частоты. В таком случае память будет работать в двухканальном режиме, что существенно повысит её производительность по сравнению с тем, если бы она использовалась только в режиме одного канала. Казалось бы, эта информация не требует подтверждения, однако, есть мнение, что, если поставить вместо двух планок ОЗУ четыре, то система будет работать быстрее. Эксперты сайта techspot решили проверить эту гипотезу.

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В качестве подопытных использовались процессоры: Core i9-9900K и Ryzen 9 3900X и память T-Force Vulcan Z DDR4-3000. Как сообщается, 2 модуля по 8 Гб имеют полностью идентичные характеристики с 4-мя модулями по 4 Гб. Обе конфигурации работали на видеокарте RTX 2080 Ti.

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Как видите, небольшая выгода есть, однако, она далеко на такая значительна, как хотелось бы. Кроме того, эксперты утверждают, что увеличение разрешения экрана до 2К полностью нивелировало даже ту небольшую разницу, которую удалось добиться. Также стоит учитывать, что перед нами максимально производительные комплектации. Если провести подобные тесты в домашних условиях, то, скорее всего, разницы на процессорах за 200-300 долларов обнаружить будет невозможно. Больше информации здесь

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