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Большинство пользователей используют в качестве оперативной памяти два одинаковых модуля, имеющих равное количество памяти и идентичные тактовые частоты. В таком случае память будет работать в двухканальном режиме, что существенно повысит её производительность по сравнению с тем, если бы она использовалась только в режиме одного канала. Казалось бы, эта информация не требует подтверждения, однако, есть мнение, что, если поставить вместо двух планок ОЗУ четыре, то система будет работать быстрее. Эксперты сайта techspot решили проверить эту гипотезу.

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В качестве подопытных использовались процессоры: Core i9-9900K и Ryzen 9 3900X и память T-Force Vulcan Z DDR4-3000. Как сообщается, 2 модуля по 8 Гб имеют полностью идентичные характеристики с 4-мя модулями по 4 Гб. Обе конфигурации работали на видеокарте RTX 2080 Ti.

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