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AMD Radeon RX 5500 XT против Nvidia GeForce GTX 1660 – выбираем лучшую бюджетную видеокарту зимы 2020 года вместе с экспертами tomshardware

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Споры о том, какую видеокарту брать, никогда не окончатся. Кто-то считает, что нужно брать AMD, другие ратуют за Nvidia. Мы, как всегда, беспристрастны, поскольку понимаем, что самая лучшая видеокарта это та – на которую хватило денег и та, что ты принёс домой и вставил в свой системный блок. Однако, прежде чем провернуть такой фокус, вам придётся сделать выбор из двух отличных видеокарт, каждая из которых неплохо справляется с играми в 1080р. На этот раз на помощь к нам приходят эксперты сайта tomshardware.

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Сегодня у нас необычный тест. Никаких графиков и тому подобной ерунды. Давайте пройдёмся по наиболее важным элементам, которые присущи любой современной видеокарте и выясним, какую из них стоит покупать, а какая должна остаться на полке до тех пор, пока производитель не снизит на неё цену до приемлемого уровня.

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Наиболее важными, эксперты tomshardware считают: технологичность, игровую производительность, потребляемую мощность и привлекательность в глазах неискушенного покупателя. С технологиями у обеих карт всё отлично, победитель не выявлен, а вот с играми у Radeon RX 5500 XT будет немного похуже, чем у конкурента – 1:0 в пользу зелёных. 7-нм техпроцесс намекает на низкое энергопотребление – 1:1, хотя, большинство покупателей не станет обращать на это внимания. А вот с привлекательностью у красных пока не очень. За последние годы AMD растеряла большую часть фанатов. По большому счёту, многие забыли о существовании видеокарт Radeon – 2:1 в пользу зелёных (3:2, если учитывать паритет в первом пункте). 

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Эксперты считают, что преимущество в 10-15% в играх нивелируется ценой на видеокарту Radeon RX 5500 XT, которая на столько же дешевле. Однако, рядовой покупатель не считает проценты. Он не смотрит на TDP, а значит, при одинаковой стоимости AMD непростительно иметь ниже производительность. Возможно, красные это поймут и снизят цену, но, когда это случится, никто не знает. Пока же, с нашей точки зрения, безоговорочную победу одержала зелёная команда. Больше информации здесь

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