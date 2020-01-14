Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Споры о том, какую видеокарту брать, никогда не окончатся. Кто-то считает, что нужно брать AMD, другие ратуют за Nvidia. Мы, как всегда, беспристрастны, поскольку понимаем, что самая лучшая видеокарта это та – на которую хватило денег и та, что ты принёс домой и вставил в свой системный блок. Однако, прежде чем провернуть такой фокус, вам придётся сделать выбор из двух отличных видеокарт, каждая из которых неплохо справляется с играми в 1080р. На этот раз на помощь к нам приходят эксперты сайта tomshardware.

реклама

Сегодня у нас необычный тест. Никаких графиков и тому подобной ерунды. Давайте пройдёмся по наиболее важным элементам, которые присущи любой современной видеокарте и выясним, какую из них стоит покупать, а какая должна остаться на полке до тех пор, пока производитель не снизит на неё цену до приемлемого уровня.

реклама

Наиболее важными, эксперты tomshardware считают: технологичность, игровую производительность, потребляемую мощность и привлекательность в глазах неискушенного покупателя. С технологиями у обеих карт всё отлично, победитель не выявлен, а вот с играми у Radeon RX 5500 XT будет немного похуже, чем у конкурента – 1:0 в пользу зелёных. 7-нм техпроцесс намекает на низкое энергопотребление – 1:1, хотя, большинство покупателей не станет обращать на это внимания. А вот с привлекательностью у красных пока не очень. За последние годы AMD растеряла большую часть фанатов. По большому счёту, многие забыли о существовании видеокарт Radeon – 2:1 в пользу зелёных (3:2, если учитывать паритет в первом пункте).

реклама