Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi – одна из наиболее популярных китайских компаний, производящая просто невероятное количество различных видов электроники. Однако, наибольшим спросом пользуются смартфоны, которые отличаются отличным балансом между ценой, производительностью и качеством сборки. Многие эксперты полагают, что немалая заслуга в популярности смартфонов Xiaomi лежит на оболочке MIUI, которая также имеет ряд преимуществ, выгодно отличающие её от других вариантов операционной системы Android.

реклама

Осенью 2019 года началось распространение последней версии MIUI 11. Она не принесла каких-то серьёзных нововведений, однако, по словам производителя, сделала телефоны стабильнее и отзывчивее, принеся плавность и удобство пользования. Сегодня китайская компания анонсировала новую MIUI 12.

реклама

На самом деле никакой конкретной информации представлено не было. В социальной сети Weibo появился плакат с MIUI 12, а также написано, что новая версия популярной оболочки готова. Прежде чем пользователи смогут увидеть её на своих устройствах, MIUI 12 попадёт к бета-тестерам, который найдут в ней ошибки и баги и только после их исправления Xiaomi начнёт её распространение.

Мы пока не знаем, на чём сосредоточится китайская компания. Будет ли это стабильность или на этот раз у нас появятся новые ещё неанонсированные функции. В любом случае, она будет полностью построена на Android 10.