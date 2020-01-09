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Не секрет, что выступление главы AMD Лисы Су на выставке CES 2020 было самым ожидаемым из всех анонсов. Наши читатели уже знают, что в ходе пресс-конференции был предоставлен высокопроизводительный процессор Ryzen Threadripper 3990X, гибридные Ryzen 4000 Renoir, а также видеокарта Radeon RX 5600 XT. Многие поклонники остались слегка разочарованы, узнав, что AMD так и не анонсировала долгожданную видеокарту «Nvidia Killer» или, как её по-другому называют – Big Navi. Однако, в ходе небольшого интервью Лиза Су не только успокоила фанатов, но и твёрдо заявила о намерении компании выпустить такой продукт.

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Отвечая на вопрос журналиста, Лиза Су посетовала, что не любит говорить о продукте, если он ещё не был анонсирован, однако, прекрасно понимает тех, кто ждёт от неё разъяснения. По её словам, рынок высокопроизводительных видеокарт всегда был важен AMD. Она не стала комментировать тот факт, что уже долгое время компания не способна конкурировать с Nvidia в этом сегменте. Зато чётко заявила, что высококлассный Navi уже близко.

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Эксперты считают, что несмотря на туманный ответ Лизы Су, становится очевидно, что речь шла именно о Big Navi, поскольку наиболее производительный продукт Radeon RX 5700 XT лишь слегка уступает RTX 2070 Super, а значит, старшая видеокарта будет создана для конкуренции с наиболее дорогими и производительными чипами Nvidia.