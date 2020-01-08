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После анонса видеокарты Radeon RX 5600 XT многие эксперты сошлись во мнении, что это отличное решение, которое предлагает не только высокую производительность, но и вполне конкурентно за свою цену 279 долларов. Между тем, сегодня в рамках выставки CES 2020 была представлена новая карта EVGA GeForce RTX 2060 КО Edition, которая оценена в 299 долларов.

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Журналисты изучили дизайн и характеристики неожиданного анонса и пришли к выводу, что перед нами типичный представитель RTX 2060, выполненный в дизайне GTX 1660 SUPER SC Ultra Black. Видеокарта получила уменьшенную плату и огромный радиатор, охлаждаемый двумя вентиляторами. Для питания будет достаточно одного8-контактного разъёма.

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Как известно, новая карта Radeon RX 5600 XT будет на 15% производительнее GTX 1660 SUPER, но окажется медленнее RTX 2060. EVGA первой подтвердила, что нам стоит ожидать масштабного снижения цены на несколько моделей, первой из которых стала и без того популярная RTX 2060 (299 долларов против 349 сейчас).

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NVIDIA идёт ва-банк. Чем ответит AMD, неясно. Также непонятно, есть ли у красной команды резерв для снижения цены прямо сейчас, ведь карта ещё даже не поступила в продажу.