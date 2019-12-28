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В октябре была анонсирована новая операционная система Windows 10X. Она станет основой для складных устройств от компании Microsoft и партнёров. Первыми гаджетами, на которых она появится, названы Surface Neo и Surface Duo. После презентации прошло почти 3 месяца, вот только никто больше ни о складывающихся устройствах ни о перспективной операционной системе больше ничего не слышал. Как стало известно, во всём виноват полупроводниковый гигант – Intel.

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У новой операционной системы проблемы. Отраслевые источники утверждают, что она недостаточно отточена и содержит слишком много ошибок. Это не устраивает Intel, которая поставляет свои процессоры и не хочет очередных репутационных проблем.

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Ещё более важно не только выпустить операционную систему, но и привлечь разработчиков ПО, которые смогут написать под неё популярные приложения и оптимизировать уже существующие. Одним словом, массовый покупатель хочет получить всё и сразу. Если новые устройства от Microsoft будут напоминать костыли в виде Windows Phone, то покупать их никто не станет.

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Всё это вызывает большие сомнения у Intel, которая будет поставлять системную логику и процессоры для новых устройств. В настоящее время неизвестно, выйдет ли в 2020 году новая Windows 10X. Возможно, если Microsoft удастся решить все вышеперечисленные и ещё десятки других проблем, то у софтверного гиганта будет ещё одна попытка начать всё заново на мобильном рынке.