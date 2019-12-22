AMD не будет создавать новую Denuvo – пиратам и торрентам ничего не угрожает
Неделю назад от AMD начали поступать дурные сведения. Руководство компании объявило о вступлении в Blockchain Gaming Alliance, чем не просто огорчило фанатов, предпочитающих скачивать игры с торрентов, но и не на шутку испугало известные хакерские группы, занимающиеся взломом неприступной Denuvo. В тот момент, когда даже самые оптимистичные пираты потеряли веру в светлое будущее своей профессии, стало известно, что участие AMD в альянсе не будет сопряжено с созданием специализированного ПО, которое может стать финальным аккордом в симфонии весёлого Роджера.
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Итак, суть в том, что AMD пытается захватить как можно больше кусков рынка серверных процессоров. Крупные облачные компании чрезвычайно консервативны. Многие их них связаны многолетними контрактами, другие просто не нуждаются в обновлении своих компонентов. Есть ещё проблема ПО, которая может доставить облачным гигантам немалую головную боль. Между тем, если Intel и дальше будет выпускать неконкурентные продукты, то рано или поздно переход состоится. Вступление в альянс – это попытка ускорить процесс.
рекламаКстати, если вы внимательно изучите сайт альянса, кроме AMD там есть только одна известная компания – Ubisoft, которая вообще неизвестно как туда попала. Вероятно, Лиза Су была бы готова поставлять новые процессоры AMD EPYC куда угодно, лишь бы их покупали. Если внимательно вчитаться в информацию, то в задачи красной компании будет входить обеспечение альянса железом. Что любопытно, у альянса нет даже намёток на рабочий продукт. Но зато ребята с сентября берут членские взносы, которые пойдут на проведение семинаров, переговоры с будущими членами альянса и отчётные конференции. Вполне вероятно, что никакого продукта и не будет. Если Blockchain Gaming Alliance когда-либо и создаст программу, отдалённо напоминающую Denuvo, то случится это не скоро, если вообще случится.
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