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Современное положение дел таково, что уже несколько десятилетий идёт борьба между издателями игр и пользователями, которые предпочитают не платить за цифровой товар, скачивая игры с торрентов. На переднем крае этого праздника жизни находится несколько хакерских группировок, которые регулярно взламывают самые новые тайтлы. Одним из самых ненавистных изобретений для всех любителей поиграть на ПК стала антипиратская система Denuvo, которая не только не даёт возможность скачивать игры, но и оказывает немалое воздействие на производительность ПК. Как стало известно, очень скоро к делу защиты прав правообладателей подключится AMD.

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Альянс Blockchain Game Alliance (BGA) объявил о партнёрстве с компанией AMD, на основе продуктов которой будут созданы серверы, которые встанут на страже издателей игр. На этот раз всё гораздо серьёзнее, чем с Denuvo. Технология «Блокчейн» будет неприступна для взлома.

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В число партнёров альянса уже вошли многие студии и издатели, одним из наиболее известных является Ubisoft. Ключевой технологией станет AMD Secure, которая сможет работать на уровне процессора. В то же время на серверах будут использоваться мощные AMD EPYC, которые позволяют создать защищённую сеть, которая гарантирует, что игры больше никогда не будут взломаны.

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Как обычно, это подаётся в качестве заботы о пользователях, которые получат доступ к безопасным транзакциям и многим другим перспективным технологиям. В настоящее время неясно, будет ли новая Blockchain Game работать только на процессорах от AMD, или к альянсу присоединится и Intel. Будет очень любопытно узнать, что криптозащита игр станет прерогативой AMD. Такой шаг добавит популярности процессорам Intel, даже несмотря на то, что они могут оказаться медленнее конкурента.