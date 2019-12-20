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AMD Ryzen 4000 Renoir получит повышенную тактовую частоту и прирост производительности до +20%

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Время от времени в сеть попадают некоторые слухи о предстоящей линейке гибридных процессоров Ryzen 4000 Renoir от AMD. Некоторые из них так и остаются слухами, основываясь на неподтверждённых фактах. Сегодняшняя информация наиболее точная из всего, что известно на данный момент.

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В утечке описывается несколько процессоров, наиболее интересный из них флагманский Ryzen 7 4700U. Он прошёл тестирование в программе 3DMark, где показал очень неплохой результат. Итак, основанный на архитектуре Zen 2 и изготовленный по 7 нм техпроцессу чип обладает штатной тактовой частотой 2 ГГц, в режиме турбо до 4.2 ГГц. Как отмечают эксперты, это могут быть не окончательные частоты, однако, уже сейчас это выше на 200 МГц, чем было у прошлого поколения. Согласно результатам теста, новый процессор набрал на 18% больше по сравнению с Ryzen 7 3700U.

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Что до графики, то за отображение будет отвечать Radeon Vega, которая была определена программой неверно. В результате этого, Ryzen 7 4700U оказался на 2% быстрее конкурента Intel Ice Lake, Core i7-1065G7. При этом, в GPU-тестах опережает процессор от AMD, а в CPU-тестах в лидеры выбрался процессор Intel. 

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Выход процессоров ожидается в начале 2020 года. Конкретных дат нет.

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Тилька Шмидт
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Кржанич засланный казачек, 5 лет резину тянул))))))))
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