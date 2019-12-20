Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

О консолях следующего поколения известно немного. Мы знаем, что они получат мощный процессор на базе архитектуры Zen2, видеокарту, построенную на графической архитектуре RDNA 2, а также быстрый SSD и много оперативной памяти. Если изображение PlayStation 5 можно было видеть только на не внушающих доверие рендерах, то Microsoft уже показала дизайн игровой приставки Xbox Series X, чем дала серьёзный повод для размышлений.

реклама

Возможностью проанализировать увиденное делятся эксперты сайта DigitalFoundry. По их мнению, Microsoft не зря сделала консоль такой большой. На самом деле большое количество места для охлаждения внутренних компонентов позволит установить мощную видеокарту, которая, по мнению аналитиков, будет даже быстрее наиболее производительной RX 5700 XT.

реклама

Дополнительно они указывают на отверстия наверху, которые служат для охлаждения прожорливой системы. При этом они заявляют, что 7 нм техпроцесс позволит разорвать порочный круг, когда в консоли устанавливались обрезанные версии видеокарт. На этот раз всё будет совершенно иначе. Эксперты предполагают, что для увеличения производительности AMD и Microsoft пойдут на добавление количества вычислительных блоков.

реклама

Единственным недостатком такого решения может оказаться повышенное энергопотребление, однако, представленный корпус вполне способен отвести до 300 Вт TDP. Что до цены, то мнения экспертов разделились: они полагают, что Microsoft может как пойти на субсидирование своей консоли, так и рискнуть продавать её по ценам, значительно превышающим те 500 долларов, о которых говорят аналитики.