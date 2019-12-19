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В конце ноября я уже писал на эту тему небольшой материал. Тема оказалась востребованной, именно поэтому сегодня вы увидите его расширенную версию, которая ответит на ещё более широкий круг вопросов. При этом суть всё та же: вас перестал устраивать ваш старенький компьютер. А значит перед вами четыре варианта:

1. Слегка обновить ваш текущий компьютер.

2. Купить готовую сборку, не прилагая никаких лишних усилий.

3. Купить ноутбук, он удобный, компактный и такой красивый.

4. Взять себя в руки и, потратив несколько часов, самостоятельно подобрать лучшую сборку под себя.

5. Прочитать мой материал за 10 минут и поблагодарив автора в комментариях, сделать верные выводы.

1. Обновление компьютера.

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Обновлением ПК я могу назвать замену видеокарты, увеличение объёма оперативной памяти, накопителя, а также покупку более производительного процессора в рамках сокета на вашей материнской плате. Если вы решили купить новую материнскую плату, то это уже более серьёзный шаг. Давайте здесь по пунктам:

Для игр вам потребуется не более 16 Гб ОЗУ. Обязательно побеспокойтесь, чтобы у вас стояло две линейки памяти по 8 Гб.

Для игр в разрешении 1080р достаточно видеокарты за 200 долларов.

Для игр в разрешении 2К нужна видеокарта от 350 долларов и выше.

Игры в разрешении 4К только для мажоров. Нам эта тема не интересна.

Выбирайте процессор под свои задачи. Если вы собираетесь только играть, остановитесь на продуктах Intel. Камень за 250 долларов обеспечит вам максимальный fps. Для тех, кто планирует совмещать игры и рабочие нагрузки, есть AMD. Чем дороже процессор, тем быстрее он будет справляться со своей работой. Увы, это не работает в играх. Хотя последнее поколение Ryzen 3000 способно обеспечить вам комфорт и отличную игровую производительность.

В наше время можно купить SSD объёмом 480-512 Гб до 80 долларов. Обычные жесткие диски нужны исключительно для создания медиа-архива. Если вы не планируете складировать фильмы, вам будет достаточно SSD средней руки на 480 Гб.

2. Новая сборка.

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3. Ноутбук.

Главное, убедитесь в том, что вы знаете каждую деталь вашего будущего компьютера. Часто крупные сети продают кота в мешке, ссылаясь на то, что производитель не предоставил точных данных. Кроме того, зачастую они сообщают общие параметры: 8 Гб ОЗУ, 6-ядерный процессор, видеокарта на 4 Гб и так далее. Под видом такой сборки вам могут продать самую дешёвую память, медленный процессор Ryzen 1-го поколения и видеокарту 5-летней давности. И это не говоря о материнской плате, блоке питания и всём остальном. Среди положительных сторон готовой сборки можно назвать акции, по которым можно купить вожделенный ПК дешевле и общую гарантию на все комплектующие. Также не стоит забывать, что это быстро и удобно.

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Ноутбуки удобны и довольно быстры. Но не стоит их переоценивать. Геймерская модель стоит от 1500 долларов. За эту сумму можно взять системный блок гораздо мощнее, ещё и на монитор останется. Ультрабуки стоят дороже, но они предназначены исключительно для слабого пола, поскольку отличаются медленными энергоэффективными процессорами и красивым дизайном. Для игр обязательно убедитесь, что в ноутбуке стоит современная видеокарта. Если вы поклонник ретро, купите ноутбук на APU от AMD. У них есть мощная встроенная видеокарта и неплохой процессор. Помните, что Pentium Celeron – это медленные дешёвые процессоры. Выбирайте их только в критических ситуациях. Также у вас должно быть от 8 Гб ОЗУ и SSD от 256 Гб.

4. Ручная сборка.

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Это самый правильный способ из всех возможных. Главное в этом деле – соблюсти баланс. Если вы пришли в магазин, важно не поддаваться на уговоры продавцов, которые мечтают «впарить» вам залежалый товар. Если вы подбираете комплектующие по интернету, то лучше всего прочитать побольше рекомендаций, на все популярные детали есть обзоры. В любом случае, вы можете почитать мои подборки, там вы найдете больше советов, как подобрать правильный компьютер.

P.S. На носу Новый год. Используйте советы правильно.