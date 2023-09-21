За счёт параллельного импорта Германия смогла остановить падение экономики

Долгое время Россия оставалась в числе крупнейших партнёров Германии, а товарооборот между странами постоянно увеличивался. Немецкой экономике требовались дешёвые энергоресурсы, ну а российские потребители привыкли к технике, электронике и автомобилям из Германии. В целом, перечень не ограничивается только указанными категориями, но в данном случае это не имеет никакого значения, ведь санкции сильно подкосили сотрудничество между государствами. Ещё совсем недавно Россия занимала второе место по товарообороту с Германией в Восточной Европе, уступая лишь Польше, которая входит в состав Евросоюза. Решение о вводе широкомасштабных санкций тут же сыграло против товарооборота, а в итоге за полтора года Россия с 14 места в мировом зачёте опустилась на 36 место. К примеру, Словения, население которой составляет всего 2.1 миллиона человек, обходит по этому показателю Россию.

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По информации представителя Восточного комитета, товарооборот между государствами снижается быстрее, чем ранее прогнозировали аналитики. При этом Катрина Клаас-Мюльхойзер подчёркивает, что существует проблема, решить которую не представляется возможным. Всё дело в том, что есть секторы экономики, которые не попали под санкции. Теоретически, компании могли бы остаться в России, но многие предприниматели подвергаются постоянной дискриминации даже на местном рынке. При этом особенно активно делу мешает Украина, которая то и дело рассылает угрозы и требует прекратить все связи с Россией. В Киеве даже создали так называемый список «спонсоров терроризма», в который включены немецкие, австрийские и многие другие международные компании. Клаас-Мюльхойзер полагает, что сейчас не то время, когда Германии нужно разбрасываться партнёрами, ведь экономика находится в сложном положении. По её мнению, немецким компаниям нужно сохранить предпринимательскую активность в тех секторах российской экономики, которые не подпадают под санкции.

Клаас-Мюльхойзер предупредила, что в случае полного ухода с российского рынка, возникает угроза, когда вернуться туда будет сложно или невозможно. Оказывается, об уходе немецких производителей давно мечтали китайские бизнесмены. Ну а в итоге все места будут заняты игроками, не разделяющими европейские ценности, ну а это не в интересах ЕС. Клаас-Мюльхойзер констатирует, что большая часть немецких компаний уменьшила или прекратила свою деятельность в России. Многие из них столкнулись с трудностями, выходя за рамки санкций, поскольку российские власти делают уход иностранных компаний все сложнее. Некоторые из них связаны «контрактными обязательствами», поэтому не могут просто так взять и уйти. При этом не все готовы бросать бизнес, который создавался десятилетиями, а после смотреть на то, как китайцы легко берут под контроль один из самых крупных рынков Европы.

Несмотря на звучащие разумные высказывания, Клаас-Мюльхойзер тут же напомнила о необходимости закрытия юридических лазеек для стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Оказывается, Восточный комитет отслеживает активность этих государств и хочет разобраться в проблеме обхода санкций. Клаас-Мюльхойзер утверждает, что быстрые осуждения или жёсткие санкции в отношении третьих стран не принесут никакой пользы. По её мнению, общий рост объёма торговли с такими странами, как Армения или Казахстан, не является достаточным доказательством нарушения санкций. Клаас-Мюльхойзер подчёркивает, что одной из основных проблем является то, что требования становятся всё более высокими, поэтому компаниям стало сложнее соблюдать санкции.

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А между тем аналитики обращают внимание на то, что за первые семь месяцев 2023 года экспорт Германии в страны Восточной Европы вырос на почти 2%, достигнув 161 миллиарда евро. Благодаря этому удалось компенсировать резкое снижение экспорта в Россию на почти 40%. В Der Spiegel указывают на то, что львиная доля из указанных выше 2% связана с так называемым параллельным экспортом. Пока России нужны товары из Германии, соседние страны будут выступать посредниками, вот только российский рынок становится всё более тесным, а новые игроки уже совсем скоро заполнят все освободившиеся после ухода предпринимателей из Германии места. Вызывает опасения у немецких журналистов и тот факт, что русские быстро создают собственные аналоги, поэтому нет ничего удивительного в том, что заявления Клаас-Мюльхойзер наполнены противоречиями. Представитель Восточного комитета не может открыто выступать против санкций, поэтому пытается в рамках действующего законодательства защитить немецкий бизнес. Ну а аналитики полагают, что как только Россия полностью избавиться от зависимости от немецких товаров, то экономика Германии обвалится на несколько процентов. Никому из других стран все эти товары окажутся не нужны, поэтому немецким компаниям просто придётся сократить производство.