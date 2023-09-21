В США выражают обеспокоенность подобными действиями

В последнее время в Западной прессе можно всё чаще заметить нотки разочарования, ведь там рассчитывали, что достаточно дать Украине как можно больше танков и оружия, и Россия тут же сдастся. Вот только контрнаступление себя не оправдало, а в результате мы видим, как журналисты рассуждают о мирных переговорах, а отдельные страны Европы и вовсе открыто против продолжения поставок Украине оружия. Ну а поскольку Зеленский не понимает намёков, то вместо компромисса со своими союзниками он всё чаще идёт на конфронтацию, а всё говорит о том, что президент плохо контролирует ситуацию. Например, существует сайт «Миротворец», куда неизвестные активисты записывают всех тех, кто представляет опасность для Украины. Что любопытно, в 2021 году туда попала даже жена Зеленского, но проблему удалось решить. Так, вот в последнее время из Киева всё чаще звучат угрозы в адрес американских политиков, которые выступают за мирное разрешение конфликта.

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На проблему обратили внимание авторы издания The American Conservative, рассказывающие о том, что террор и запугивание стали визитной карточкой украинских властей. По данным журналистов, на сайте можно найти призывы к жестокому возмездию не только против жителей России, но и против всех, кого Киев обвиняет в «антиукраинской пропаганде», «провокациях» или «участии и ведении информационной войны в пользу Кремля». Ранее в этот список были включены такие известные личности, как Такер Карлсон, Илон Маск и Гленн Гринвальд. По информации The American Conservative, туда время от времени попадали и мировые лидеры, включая Папу Римского Франциска. При этом первоначально информация на «Миротворце» не имела политической подоплёки, а в какой-то момент ресурс был захвачен националистами, представляющими опасность для всех тех, кто по каким-либо причинам попал в расстрельный список.

Обращают внимание журналисты и на поведение нового представителя ВСУ по имени Сара Эштон-Чирилло. Трансгендер прибыл в Украину в 2022 году, но при участии американских властей получил высокий пост и явно себя не сдерживает. Он уже отметился призывами убийства русских, а также другими довольно спорными заявлениями. Сенатор из штата Огайо обратил внимание на ролик с участием Сары Эштона-Чирилло и уже обратился запросом к госсекретарю США Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору национальной разведки Эврилу Хейнсу. Джеймс Дэвид Вэнс не понимает, что американский гражданин делает в Украине, и попросил проверить его заявления на соответствие законам. По мнению сенатора, Сара Эштон-Чирилло пропагандирует ненависть и экстремизм, за что на родине его может ждать значительный срок.

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Результаты расследования будут нескоро, но всё это только начало, ведь многие политики по обе стороны океана устали от украинского конфликта и не готовы платить из своего кармана за ошибки Зеленского. Кстати, в США началась процедура импичмента действующего президента. Аналитики полагают, что Байден останется на посту, но сама процедура парализует действия Конгресса. В этом случае выделение очередных траншей Киеву встанет на паузу, а это очень плохие новости, ведь всё идёт к тому, что украинские власти планируют провести ещё одну наступательную операцию весной или летом 2024 года. Одной из движущих сил контрнаступления должны стать истребители F-16, но мы предлагаем подождать, ведь делать прогнозы в данном случае очень сложно.