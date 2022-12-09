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Я думаю никто не будет спорить, что на сегодняшний день Borderlands 2, является лучшей игрой в серии. Геймплейно она, может быть, уступает лишь третьей части, но вот в плане сюжета обскакать её другим частям так и не удалось. Поэтому становится вдвойне грустно от того, что многие игроки так и не вникли во все аспекты этой истории. Кто-то приходил туда просто пострелять, а кто-то не смог, аки хамелеон, одновременно читать субтитры и выпускать во врагов тонны патронов. Эта статья призвана помочь им насладиться этой замечательной историей! Всем привет! С вами StoryTeller. И это краткий пересказ сюжета Borderlands 2! Поехали!

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С момента событий первой Борды прошло пять лет. За это время, в мире игры, произошел ряд очень примечательных событий. Во-первых, открытие Хранилища Разрушителя спровоцировало выдавливание из недр Пандоры эридия, образовав тем самым огромных размеров разлом на поверхности планеты.

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Во-вторых, корпорация «Гиперион», которая не оставила это явление без внимания, вторглась на Пандору с целью добычи этого ценнейшего минерала и дальнейшей индустриализации планеты.

Казалось бы: «Да! Круто! Так держать!»

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Но не тут-то было. Генеральный директор и единоличный владелец корпорации «Гиперион - Красавчик Джек, оказался отбитым маньяком с ярко выраженными садистскими наклонностями.

С помощью пропаганды, он присвоил себе все заслуги первых Искателей Хранилища, в том числе победу над Разрушителем, и заявил права на всю планету. В его планах было организовать бесперебойную добычу эридия и очистить Пандору от бандитского отребья, планомерно уничтожая их поселения. К сожалению, Джек не утруждал себя мыслями хоть как-то отделить мирное население от бандитов. Одним из многих таких поселений стала Новая гавань.

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Пытаясь отбить нападение на городок, первые Искатели Хранилища терпят поражение, а Лилит считается пропавшей без вести и предположительно мертва. Все, кто смог уцелеть во время атаки «Гипериона» перебираются в Убежище - перестроенный в город, горнодобывающий корабль времен корпорации «Даль», оснащённый силовым полем.

Те же, кто по несчастию попал в плен, были направлены в лаборатории для проведения опытов с использованием шлака - побочного и крайне токсичного продукта, получаемого в результате очистки эридия.

Роланд, поняв на сколько плохо обстоят дела, призывает в Убежище оставшихся бойцов «Алого Копья», которых корпорация «Атлас» бросила на Пандоре после смерти генерала Нокса, и уговаривает их присоединиться к сопротивлению против «Гипериона».

В это время по Пандоре распространяются слухи, что Джек ищет еще одно Хранилище, скрытое на планете. Одним из подтверждений этих слухов стал факт того, что он пленил Патрицию Таннис и пытал её и её… ээээ… друзей, пытаясь выяснить куда она спрятала ключ от Хранилища.

Заполучив ключ в свои руки, Джек понимает, что все эти слухи привлекут на Пандору новых Искателей Хранилища и решает действовать на опережение. Запустив крупную рекламную компанию, он убивает всех, кто откликнулся на его призыв о помощи в поиске Хранилища. Вот с этого-то и начинается история безбашенной шестёрки авантюристов - новых Искателей Хранилища...

И прежде чем начать повествование об удивительных приключениях наших героев, я предлагаю познакомиться с ними поближе. Итак, крошить всех в мелкий фарш в этот раз будут:

Экстон - бывший сержант корпорации «Даль». Приговор к казни за неоднократное неподчинение приказам вынудил его дезертировать из армии и перебраться на Пандору. В бою, как и один из его предшественников, а именно Роланд, использует боевую турель «Сабля».

Майя – сирена. Большую часть своей жизни провела в ордене «Надвигающейся бури» на планете Афина. Отправилась на Пандору в надежде узнать больше о своей мистической природе. Активно использует в бою свою сверхъестественную способность «Фазовый захват».

Сальвадор - брутальный латиноамериканский мужик низкого роста. Родился и вырос на Пандоре. Владеет стрельбой с двух рук от бедра абсолютно любым видом оружия.

Зеро - ассассин и, наверное, самый загадочный персонаж во всей серии. Никто не знает ни откуда он, ни как выглядит. Имеет по четыре пальца на каждой руке. Также питает страсть к японской форме поэзии - хайку. Во время боя создаёт свою голографическую проекцию, которая отвлекает на себя внимание, в то время как сам становится невидим, что позволяет ему спокойно оценить ситуацию и занять наиболее выгодную позицию.

Гейдж - гений инженерии. В свои 18 лет построила боевого робота для научной ярмарки, которого и использует в ходе боевой движухи.

Криг - псих с раздвоением личности, получившийся в результате экспериментов «Гипериона». Только присутствие второй адекватной личности останавливает его от того, чтобы сделать из своих соратников мясной велосипед.

Ну что ж, с главными действующими лицами вроде бы мало-мальски познакомились, ну и давайте уже перейдём к рассказу.

История начинается с поезда, который везёт наших героев через прекрасные пейзажи Пандоры. В одном из вагонов собрались Майя, Экстон, Сальвадор и Зеро. Гейжд где-то прячется, а Криг прицепился к поезду снаружи.

Внезапно выясняется, что поезд - это ловушка и она только что захлопнулась. На героев нападают гиперионские роботы и солдаты. Без труда отбив атаку, Искатели выясняют, что Джек и не полагался на своих подчинённых... он просто заминировал весь состав. И вот поезд взрывается, и Искатели вместе с ним падают в ледяную пропасть...

Первым кого видят Искатели после взрыва, оказывается, знакомый нам по первой части игры, робот Железяка.

Именно он встречал первых Искателей Хранилища у Файерстоуна (еще он устроил истребление всего живого, ну да ладно). Копая могилу для новых счастливчиков, попавшихся на ловушку, Железяка замечает, что Искатели еще живы. Недолго думая, он назначает их своими слугами и провожает в свой дом. По пути, как и в первой части, с Искателями связывается Ангел и советует держаться маленького робота, так как он может помочь им добраться до базы ««Алых налетчиков»», где они смогут встретиться с их предводителем - Роландом.

Под разглагольствования Железяки о том, как круто он заживёт, когда выберется с этого ледника, Искатели попадают в его жилище, где повсюду разбросаны останки его собратьев. Внезапно в помещение врывается огромный мордоплюй по прозвищу Громила.

Он хватает Железяку, вырывает его единственный глаз и удаляется в неизвестном направлении. Искатели решают отправиться в погоню за могучим зверем, так как отсутствие глаза доставляет бедному Железяке множество неудобств...

Пфффф! Ха-ха! Да неее! Не поэтому! Просто, кто теперь проводит их к Роланду? Слепой робот?

В общем, Искатели убивают Громилу, забирают у мертвого зверя глаз и теперь им нужен кто-то кто смог бы починить это трепло... эээ... Железяку в смысле. К счастью, робот знает такого человека, и они всей ватагой отправились к нему. Этим человеком оказывается сэр Алистер Хаммерлок: охотник, ученый, биолог.





Он чинит Железяку, и компания отправляется дальше.

Как выясняется, для того чтобы выбраться с Южного шельфа, нужно пройти через крупное поселение бандитов, прямиком к логову их главаря Капитана Флинта. Да-да, брата того самого БАРОНА Флинта из первой части. Дело усложняется еще и тем, что Красавчик Джек, узнав, что Искатели выжили при крушении поезда, назначил за них крупную награду и теперь им никак не удастся избежать резни.

Но эй, будем честны: они и не пытались.

Поубивав всех плохишей на своëм пути, наши герои, наконец, попадают в Три рога, где расстаются со своим спутником Железякой и держат путь дальше.

Добыв с помощью Ангела тачку, Искатели добираются до ворот, ведущих в Убежище - город, который ныне является главной базой сопротивления ««Алых налетчиков»». Так как наши герои не внушают доверия своим видом, в город их не пускают. Но благо, что Роланд, связавшись с ними по Эхо-сети, предложил это доверие завоевать. Он попросил Искателей найти энергоблок для щита над городом, за которым он отправил своего подчиненного, но тот давно не выходил на связь. Сам он этого сделать не может, так как отлучился из Убежища по неотложным делам.

Добыв необходимую вещь, Искатели наконец-то входят в город, предварительно укрепив его защиту новым энергоблоком.

Пара слов о самом городе. Убежище - это достаточно большой город с крепкими каменными строениями, не в пример тому же Файерстоуну или большинству поселений бандитов. Сразу на входе в город расположился гараж механика Скутера. В центре большая площадь, где помимо станции «Быстрого перемещения», можно найти занятный монумент, который является частью главного двигателя этого корабля, позволяющий ему подняться в воздух. На окраине площади расположился оружейный магазин нашего старого знакомого Маркуса и штаб-квартира «Алых налётчиков». Чуть в стороне находится госпиталь доктора Зеда. А за ним, среди кучи мусора, свил себе гнёздышко Железяка, перебравшийся в убежище на ПМЖ. Сумасшедший Эрл открыл в городе черный рынок. А Безумная Мокси, чью арену разбомбил лично Красавчик Джек, открыла здесь свой бар, в котором постоянно зависает сэр Хаммерлок. Это место стало пристанищем для множества беженцев, пострадавших от тирании «Гипериона». Здесь люди живут в постоянном страхе из-за регулярных артиллерийских обстрелов с орбитальной станции, и их жизнь буквально зависит от вовремя поменянной батарейки.

В городе Искатели узнают, что коммуникатор Роланда отключился незадолго до их появления. На этот случай лидер ««Алых налетчиков»» оставил Скутеру определенные инструкции: поднять Убежище в воздух и постоянно перемещать его, усложняя тем самым прицеливание по городу. К сожалению, полетать на этом чуде техники не удаётся из-за технических неполадок. И теперь Искателям не остается ничего другого кроме как немного поиграть в детективов и найти лидера сопротивления.

Первой ниточкой в деле о пропаже стала штаб-квартира «Алых налетчиков». Сразу на входе, на самом видном месте, они находят первую улику – Эхо-запись, оставленную самим Роландом. В ней он очень предусмотрительно сообщает, что отправился к некому Огненному ястребу, который потребовал встречи. Связавшаяся с Искателями Ангел поясняет, что Огненный ястреб - это загадочный убийца и психопат, сколотивший вокруг себя целый культ, и в том, что Роланд пропал теперь, в общем-то, нет ничего удивительного. Что ж, так как нашим героям так и не дали ни полетать, ни поиграть в сыщиков, да и вообще





то они отправились в Ущелье отмороженных, в надежде хотя бы пострелять.

Прибыв на место, Искатели, как и хотели, попадают прямиком в перестрелку, которую затеяла банда «Кровемесов», напав на служителей культа Огненного ястреба. Ангел подмечает, что это довольно-таки странно, ведь по сути обе стороны конфликта являются не более чем простыми бандитами. Но связавшийся с Искателями Бифштекс - предводитель «Кровомесов», слегка проясняет ситуацию, объясняя своë нападение местью за всех своих товарищей, убитых огненным убийцей. Вдоволь настрелявшись, Искатели добираются до логова Огненного ястреба, кем оказывается никто иной как... Лилит!

Оказывается, она выжила после бойни в Новой гавани и залегла на дно, так как из всей первой четверки Искателей Хранилища, именно за ней Джек охотился особенно рьяно. По договоренности с Роландом, она всё это время вставляла бандитам палки в колëса, что бы «Алые налётчики» могли сосредоточится только на Джеке. В этот период Лилит нормально так подсела на эридий, принимая его для… "поднятия настроения". И вот, между нападками бандитов и впитывания в себя фиолетового минерала, сирена рассказывает, что Роланда схватили Кровомесы и увели в свою крепость.

Окончательно отбив атаку, Лилит решает отправится в Убежище и на время отсутствия Роланда взять руководство на себя. Она просит Искателей освободить его и пытается телепортировать их прямиком в Крепость «Кровомесов». Но у неё не очень-то получается, и нашей шестëрке приходится добираться туда своим ходом. Опять.

Добравшись до Крепости, они понимают, что это место носит своë название не просто так. С наскока туда не пробраться, так как вход огорожен крепкими воротами, а бандиты тщательно охраняют свою территорию. Как ни странно, выход из ситуации подсказывает Скутер. Он предлагает обратиться к своей сестре Элли, проживающей в Песках, что бы та состряпала что-нибудь похожее на тачку «Кровомесов». Как объясняет Скутер эти головорезы умом не блещут, и поэтому даже не поймут, что за рулём чужаки.

Решив, что план имеет право на существование, Искатели отправляются к Элли.

Добыв все необходимые детали, она конструирует машину и загружает её в тачкомат. План удался. Кровомесы без всякой задней мысли отворяют ворота, а когда наконец понимают, что что-то не так, становится уже поздно. Уничтожив аванпост, Искатели входят в Крепость и начинают "Крутую спасательную операцию".

Пробираясь сквозь толпы врагов, им удаётся подслушать как предводитель «Кровомесов» пытается вести переговоры с «Гиперионом» о продаже Роланда. С каждым шагом приближения наших героев к цели Бифштекс, в отчаянии, всë больше и больше сбрасывает цену, но в ответ не слышит ничего кроме молчания. Добравшись до камеры заложника Искатели становятся свидетелями еще одного похищения всë того же Роланда.





На этот раз похитителем стал сам Джек. Оно в принципе и понятно: зачем платить баснословные деньги бандитам, если имеешь за плечами всю мощь корпорации «Гиперион». Так вот, Роланда схватил робот-строитель с говорящим именем Надзиратель, и Искатели пустились в погоню.

После победы над похитителем, Роланд наконец оказывается на свободе, и они всей компанией отправляются в Убежище.

В штаб квартире «Алых налётчиков», Роланд собрал совещание, где присутствовали Лилит и Искатели. На нём он сообщает, что, если верить недавно попавшим в руки к сопротивлению данным, в Хранилище, которое ищет Джек, заточен древний эридианский воин, который подчинится любому, кто его освободит. Но для этого нужен ключ, который сейчас в руках Джека. Ну… Цель понятна. Надо вернуть ключ. Для этого Роланд посылает Искателей в место под названием Тундра-экспресс, чтобы те встретились с его шпионом, который может помочь в выполнении задания.

Прибыв в указанное место и переговорив со шпионом, которым оказался наш давний приятель Мордекай,

Искатели узнают, что ключ в ближайшее время будет перевозиться на поезде, проходящем как раз через Тундру-экспресс.

Что бы остановить его, Роланд предлагает обратиться за помощью к Тине, его старой знакомой и по совместительству специалисту по взрывным работам.

Встретившись с Тиной во всë той же Тундре-экспресс, Искатели понимают, что эта знакомая не такая уж и старая, а совсем даже наоборот. Так или иначе она выдает им две самонаводящиеся бомбы, которые Искатели успешно используют.

Всё бы ничего, но готовя ловушку для «Гипериона», никто из сопротивления и подумать не мог, что кто-то может подготовить ловушку для них. И теперь, подойдя к вагону, в котором как предполагалось должен был перевозиться ключ от Хранилища, Искатели находят в нëм только Вильгельма, лучшего из наëмников Джека, почти все органы которого заменены на высокотехнологичные импланты.

Именно он, по приказу Джека, разрушил Новую гавань и надавал по заднице первым Искателям Хранилища, и сейчас он явно хочет проделать тоже самое со вторыми.

Но, вопреки ожиданиям, победить Вильгельма оказалось достаточно просто, чему удивляются и одновременно радуются первые Искатели. Связавшаяся с нашими героями Ангел говорит, что ей очень досадно от того, что ключа не было в поезде. Но нет худа без добра: по ее словам, энергоблок Вильгельма, который питает всю конструкцию этого «железного дровосека», настолько крут, что если запитать им щит Убежища, то его уже никогда не придется менять. Воодушевлённый этой новостью Роланд, приказывает немедленно доставить энергоблок в Убежище, что Искатели и делают.

Но стоит им вставить добытый элемент питания в ячейку, как ангел, с видом полным печали, производит Фазовый сдвиг и... снимает энергетический щит со всего Убежища. Под звуки массированного миномëтного огня, крика людей и чавканья разорванных снарядами тел, с Искателями связывается Джек и с издёвкой сообщает, что Ангел всë это время работала на него и энергоблок был «Троянским конём», который позволил Ангелу проникнуть в систему безопасности Убежища. Еще он что-то говорит о том, какие первые Искатели дураки и как он их обманул тогда, с Разрушителем. Но Искателям некогда было его слушать. Им надо спасать людей и весь город.

В какой-то момент у Лилит возникает отчаянная идея, руководствуясь которой она приказывает Скутеру предпринять еще одну попытку поднять Убежище в воздух. Пробравшись к центру города, Искатели находят Лилит у главного двигателя горнодобывающего корабля, где она просит их принести весь эридий, какой они смогут найти. Выполнив поручение, Лилит поглотила весь минерал за раз, в результате чего произошёл выброс энергии, который телепортировал наших героев за пределы города. Теперь им остаëтся только наблюдать, как город либо спасëтся, либо погибнет со всеми жителями, оставшимися в живых.

По команде Лилит Скутер запускает главный двигатель, и Убежище начинает подниматься. В это время Джек по Эхо-сети уверяет всех, кто его слышит, в том, насколько ничтожны их попытки спастись. И в этот момент Лилит телепортирует весь город целиком в неизвестном направлении.

Издав недоуменное: "Хм...", - Джек умолкает. Ангел, как бы странно это ни было, после всего что она сделала, связывается с Искателями и, умоляя поверить ей, отправляет их в место под названием Нагорье, куда, как она предполагает, Лилит и телепортировала город. Не имея другого выбора, Искатели направляются туда.

По пути Ангел извиняется за все злоключения, которые произошли с Искателями по её вине. И что самое главное, она сообщает, что ключ от Хранилища находится у неë. Добравшись до места назначения, которым оказался небольшой городок под названием Вершина, Искатели сталкиваются с новой проблемой. Из-за того, что теперь Убежище находится в постоянном движении, Станция «Быстрого перемещения», в нём, отключилась от общей сети. Ангел уверяет, что сможет подключить её обратно, но на это потребуется время, которого у наших героев нет, так как Джек узнал о предательстве и, пытаясь расстроить планы недругов, отправил в Вершину целую армию своих роботов. И вот тут начался полный хаос: все стреляют, всë взрывается, Джек орëт, Искатели орут, а жители вершины в это время такие:





И вот, когда все враги уже побеждены, Ангел сообщает, что теперь они могут телепортироваться... Ага, спасибо б@%:&...

Так или иначе Искатели наконец-то попадают в «летающий город» и направляются прямиком в штаб-квартиру «Алых налëтчиков», где их как ни в чем не бывало, встречают Роланд и Лилит, которые усиленно думают, что же им теперь делать дальше. В этом вопросе к ним на выручку приходит Ангел, подключившаяся ко всем мониторам в штабе.

Роланд, как и Лилит, воспринимает её в штыки, но как только он узнаëт, что ключ от Хранилища находится в Зоне управления её ИИ, он с недоверием, но всë же выслушивает еë. Ангел поведала им, что необходимая им вещь находится внутри бункера в месте, под названием Тысяча порезов. Попасть туда не просто, так как бункер защищен тремя уровнями защиты.

Первый: энергетический щит, который уничтожает любого не авторизованного пользователя.

Второй - это передовые военные технологии корпорации гиперион.

И третий уровень - это дверь, которая впустит внутрь только Красавчика Джека.

Главным условием успеха операции, по словам Ангела, является то, чтобы Лилит ни в коем случае не появлялась в Зоне управления, но почему так и не сказала.

Миссия кажется невыполнимой. Но тем не менее у нашей компании смельчаков зарождается план, достойный самого Итана Ханта.

Во-первых, для того что бы отключить щит, им нужен кто-то кто сможет через него пройти. На эту роль был выбран Железяка. Для того чтобы всë получилось, ему нужен чип авторизованного устройства корпорации «Гиперион». С этой проблемой Искателям поможет Мордекай, который долгое время шпионил за корпорацией и воровал у них разные приблуды.

Во-вторых, чтобы пробраться через второй уровень защиты бункера, Искателям необходимо договориться с Королем «Мясников» и его бандой для огневой поддержки.

И в-третьих Искателям нужно... стать Джеком! Что может быть проще... К счастью Ангел знает, как это сделать. А пока переходим к первой части плана.

Искатели находят Мордекая в Заповеднике, построеный для опытов над местной фауной. Он сообщает, что да, нужный чип у него есть, но проблема в том, что он вшит в ошейник его ручной птицы Кровокрыла, которого схватили люди Джека и теперь держат в одном из комплексов Заповедника. Мордекай просит помочь вызволить своего питомца, и Искатели отправляются на штурм. В конце концов они находят Ковокрыла накачанного эридием, из-за чего тот увеличился в размерах и приобрëл ярко выраженные элементальные способности.

Плюс ко всему, будто этого мало, он стал выполнять приказы Джека. Ослабив бедную птичку, чтобы Мордекай смог без вреда для нее ввести транквилизатор, Искатели забирают чип из ошейника и собираются помочь хозяину пташки перенести Кровокрыла в безопасное место. Но Джек, будучи кровожадным маньяком, не даëт им этого сделать и взрывает голову птицы на глазах у Мордекая. Под эту грустную ноту, Искатели покидают Заповедник и отправляются в Тысячу порезов, где обосновал своë логово Король Мясник.

Там наших героев ждал не слишком радушный приём. Но им всё же удаётся добраться до главаря банды, которым оказался никто иной как Брик!

Выясняется, что после того как Джек уничтожил Новую гавань, Брик поставил себе цель найти того, кто сдал «Гипериону» местонахождение города. Этим предателем оказался Шеп Сандерс - тот самый парень, который когда-то помог первым Искателям проникнуть в бункер Следжа. Брик убил его весьма... жестоким способом, за что Роланд выгнал его из команды. И вот с тех самых пор, Брик собрал себе банду, состоящую из психов и прозвал их «Мясниками», а сам стал их королëм. Выслушав Искателей Брик соглашается помочь в штурме Центра управления Ангелом. Ну что ж, теперь осталось всего лишь... стать Джеком.

Для этого они отравляются в Перспективу - город, задуманный Красавчиком Джеком как памятник самому себе.

По подсказке Ангела, Искатели должны найти там одного из его двойников, и забрать у него часы, в которых содержатся все биометрические данные. С этим они справляются на отлично. Также, побегав немного между инфобудок, на которых Джек собственной персоной рассказывает какой он молодец, и как все должны быть ему благодарны, наши герои записывают образцы его речи, из которых Ангел в итоге сделала модулятор, позволяющий Искателям говорить голосом Красавчика.

Вуаля! Теперь они могут смело отправляться на штурм Центра управления Ангела, отключить ее искусственный интеллект и завладеть ключом от Хранилища! Как всë просто! Ха-ха-ха-ха... Ведь так да? Так?

Нет не так.

Короче, штурм начался. Первую ступень защиты, как и предполагалось, нашей шестëрке помог преодолеть Железяка, отключив стену смерти. Далее вплоть до самой горы в которой расположена зона управления Ангела, Искателей пытаются остановить солдаты и роботы «Гипериона». Естественно у них это не получается. Во-первых, потому что:





А во-вторых, потому что Брик отправил им в помощь своих мясников. Хотя какой от них толк я так и не понял...

Ну вот, забравшись на вершину горы и уничтожив кучу турелей, расстреливающих летательные аппараты мясников, Искатели сталкиваются с главным защитником Ангела - бункером. Но вот оказывается, что бункер это ни хрена не бункер. Это огромный летающий боевой робот, когда-то построенный самим Джеком под названием 6НК-3Р.

После схватки с ним (и конечно же победы, как же иначе), Искатели проходят биометрическое сканирование и голосом Джека называют пароль, которым, как сообщила Ангел, является фраза: "Я люблю тебя". Дверь открывается и лифт везет Искателей всё глубже и глубже в недра горы.

Там они встречаются с Ангелом во плоти. Да-да, именно во плоти! Оказывается, Ангел - это не искусственный интеллект, созданный Джеком, а девушка-сирена.

Хотя то, что её создал Джек сомнений не вызывает, так как она является его дочерью.





Когда-то давно Джек построил это место и запер её там, испугавшись её необъяснимой силы. Именно отсюда Ангел подключалась к Эхо-сети Пандоры и подчиняла себе механизмы, благодаря своей способности сирены – «Фазововый сдвиг». Как вы понимаете, просидеть всю жизнь взаперти, вынужденная подчинятся своему папаше-маньяку - это совсем не сладкая жизнь. И поэтому Ангел ставит Искателям условие: они смогут забрать ключ только после того как убьют её.





Она объясняет, что для зарядки ключа нужна сирена, которая является катализатором между эридием и ключом. Поэтому Джек подключил к дочери специальные инжекторы, которые накачивали ее жидким эридием. Затем, получившаяся в результате всего этого энергия направлялась прямиком в ключ. Постоянное поглощение фиолетовой массы настолько повлияло на организм Ангела, что стоит только отключить её от этого процесса, как она сразу умрёт. А сделать это придется в любом случае.

Внезапно в разговор вмешивается Джек. Он укрыл свою дочь энергетическим щитом, а затем таким же образом защитил и инжекторы. Теперь отключить щиты можно только с пультов управления, которые находятся высоко под потолком. Тут на выручку приходит Роланд. Ему удается добраться до двух из трёх пультов и отключить энергетические поля. Искатели в это время, под гневные возгласы Джека, призывающие не трогать бедное дитя (ну да, кто бы говорил), расстреливают трубы с эридием. Остаëтся только третий инжектор, но к его пульту невозможно добраться. Эту проблему решает внезапно появившаяся Лилит, которая не подчинилась приказу Роланда и полезла в самое пекло. Телепортировав Роланда к пульту, он отключает щит, и Искатели ставят точку в тяжёлой жизни бедняжки Ангел.

Ангел, в последние секунды своей жизни, благодарит Искателей за своë своеобразное спасение и умирает.

Роланд говорит, что наконец всё кончено. Без ключа Джеку никогда не открыть Хранилище Воина и не освободить его. Он не успевает это договорить, так как появившийся из ниоткуда Джек стреляет ему в спину. Ошеломленная Лилит в ярости бросается на него, но Джек был готов к этому и одним ловким движением одевает на неё ошейник, подавляющий её волю. Он приказывает Лилит убить Искателей, но та, собрав последние остатки воли, телепортирует их в Убежище с осознанием того, что всё что они сделали было бессмысленно.

Итогом этой операции, стала смерть ангела - единственного двойного агента в самом сердце «Гиперона». Смерть Роланда - лидера всего сопротивления. И взятие Лилит в плен, которая не только является вторым лицом сопротивления, но и теперь единственная на планете кто может закончить зарядку ключа (который, к слову так и остался у Джека), чем она сейчас наверняка и занимается по его приказу. Результат, скажем так, совсем не утешительный. Но на отчаяние нет времени, надо вызволять Лилит из рук безумного тирана, и не дать ему разбудить Воина.

Так что немного погоревав о Роланде, Мордекай высказывает предположение, что сейчас Джек, как и Лилит, находится на раскопках Хранилища Воина. Но раскоп строго засекречен и единственное место где может находиться информация о его местонахождении это Гиперионский информационный форт. Весь путь добычи этих сведений я описывать не буду, а то статья растянется еще на несколько страниц! Да и ничего интересного там нет, кроме разве что пары фраз о том, что Брик и Мордекай добыли грузовую баржу. Главное, что теперь Искатели знают где прячется Джек. Этим местом оказывается Ущелье героя, которое очень хорошо охраняется. Время хитроумных планов окончено, пришло время финальной схватки.

Взяв с собой Железяку, чтобы тот провел их через огромные бронированные ворота, Искатели отправляются в Ущелье героя. После нескольких неудачных попыток открыть ворота, Железяке, несмотря на личные счеты с Джеком, приходится оторваться от Искателей, так как он встретил своего злейшего врага - лестницу.

Что ж, жаль конечно… Но как говориться: "Дело надо делать", и Искатели идут дальше без него.

На раскопе, к нашим героям присоединяются Брик и Мордекай, на той самой барже. Вместе они прорываются через множество солдат и роботов «Гипериона». В какой-то момент баржу сбивают, и она вместе со старичками падает в лаву. Проглотив горестный комок в горле, Искатели идут дальше, пока разбуженный Джеком Воин не уничтожил вообще всех, кого они знают.

Искатели успевают вовремя. Подойдя ближе к месту захоронения Война, они видят, как Лилит, зависнув в воздухе, питает ключ энергией.

Чуть в стороне от неё, что-то набирая на консоли, стоял Красавчик Джек собственной персоной. И это хорошо. Значит он еще не успел осуществить свой план, и у Искателей еще есть шанс его остановить. Джек, заметив Искателей, тоже не собирается никуда убегать, он хочет лично разделаться со своими врагами и отомстить за дочь. Имея на руках все передовые разработки «Гипериона», он вступает в схватку с ними.

Но какие бы выкрутасы он не исполнял, они не помешали Искателям хорошенько надавать ему по заднице. К несчастью зарядка ключа подошла к концу, и поняв, что проигрывает, Джек предпринимает отчаянную попытку пробудить Война. И ему это удается. Из лавы вырывается огромный зверь, очень похожий на дракона.

Но самым ужасным в нем является не его внешний вид и даже не его великая ярость. Самым ужасным является то, что войн теперь безоговорочно подчиняется Джеку. А у Джека есть для него лишь один приказ: "Убивай!".

Выявив все слабые места чудовища (как они это сделали???), Искателям удаётся ослабить его и повалить на землю, но не убить. По совету Лилит они запрашивают орбитальную бомбардировку прямо по голове Война, с одной из консолей. Окончательная победа над чудовищем, ознаменовалась треском костей и чавканьем плоти, разлетевшейся во все стороны. Джек, раненый и весь заляпанный собственной кровью, поняв, что его план провалился, разразился тирадой о том, что Искатели ну никак не могли победить и о том какие они все злодеи. Дослушав его речь, Лилит убивает Джека.

Очень кстати, на место недавнего сражения выходят, кое-как ковыляющие Брик и Мордекай. Оказывается, в последний момент, они смогли выбраться с той злосчастной баржи. Не много поворчав о том где эта парочка шлялась всё время битвы, Лилит обвиняет во всех бедах ключ от Хранилища и тянется к нему чтобы уничтожить. Но внезапно, ключ откликнулся на её прикосновение и спроецировал карту с множеством планет на ней, на каждой из которых был изображен символ Хранилища.

Этим событием, открывается новая волна охотников за сокровищами, ведь как известно:





Вот такая вот история. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи! Пока!