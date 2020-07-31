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Вчера, 30 июля, компания ASRock объявила о выпуске своей новой видеокарты Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC, которая расширит фирменную линейку производителя, выполненную на основе данного GPU.

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Основанный на архитектуре AMD RDNA, RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC будет оснащен большим 2,7-слотовым радиатором для охлаждения карты совместно с тремя 80-миллиметровыми вентиляторами.

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Цены не были упомянуты, однако, уже существующий Challenger D имеет цену от 379,99$, так что ожидается примерно аналогичная стоимость.

Видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT series выводит FullHD гейминг на новый уровень, обеспечивая 60 кадров в секунду во всех AAA-проектах и до 90 FPS в онлайн-шутерах и MMO.

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AMD Radeon RX 5700 XT оснащен до 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 и поддержкой PCI ® Express 4.0 для максимальной производительности в играх и исключительной энергоэффективности.

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Основанная на архитектуре RDNA, видеокарта Radeon RX 5700 XT Challenger Pro Series поддерживает три основных режима работы: базовые/игровые/повышенные частоты GPU - 1650/1795/1905 МГц.

Кроме того, фирменные технологии AMD Radeon Image Sharpening, Fidelity FX, Radeon Anti-Lag и Radeon FreeSync обеспечивают максимальную производительность и улучшают игровой опыт.

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Видеокарта отличается новой, стильной трёхвентиляторной системой охлаждения. AsRock использует специальную лазерную гравировку и концентрическую полировку на центральной части вентиляторов, и в целом дизайн имеет очень свежий и привлекательный вид.

Ждём мощную новинку в российской рознице и надеемся на адекватные цены.