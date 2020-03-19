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Просыпайся, Нео... Совсем скоро Матрица начнёт "иметь" тебя

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Все это стоит посмотреть, отчасти потому, что Ньюэлл редко дает интервью, но в большей степени из-за его дальновидных, наверное даже пророческих размышлений по поводу нейроинтерфейсов.

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Человеческий мозг уже может напрямую общаться с компьютерами, хотя и очень ограниченными способами по сравнению с научно-фантастическими системами "Матрицы" или "Нейроманта" Уильяма Гибсона, где физическая реальность может быть полностью заменена имитируемой, виртуальной. Но Ньюэлл не думает, что этот вид научно-фантастических технологий и совершенных нейроинтерфейсов так далек, как может показаться простому обывателю.

Мы гораздо ближе к Матрице, чем люди думают, - сказал Ньюэлл.

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"Это будет не "Матрица", "Матрица" - это фильм, и в нем не хватает всех интересных технических тонкостей и того, насколько странным будет мир после изобретения более совершенного интерфейса взаимодействия человеческого мозга с компьютерными системами."

Когда речь заходит о реальной разработке этой технологии, восприятие природы предстоящих проблем подобно "попытке описать Интернет тому, кто никогда раньше не пользовался интернетом", сказал Ньюэлл. Но в качестве одного из примеров он считает, что посылать информацию в чью-то зрительную или моторную кору будет гораздо легче, чем заставлять кого-то чувствовать холод.

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"Оказывается, что ваш мозг имеет действительно хорошие интерфейсы для некоторых вещей и одновременно очень плохо реализованные для выполнения других вещей", - сказал он. - А тот факт, что ваша иммунная система участвует в восприятии температуры, означает, что существуют всевозможные странные части вашего мозга, которые участвуют в ощущении холода, в то время как такие вещи, как моторная кора или зрительная кора, являются гораздо более управляемыми проблемами. Именно это я и имею в виду. Мы узнаем много нового, когда будем разбираться в том, какие вещи работают, а какие нет, какие вещи ценны для людей, а какие - просто своего рода трюки, которые в конечном счете не имеют никакого значения."

А как такая технология может повлиять на игровой процесс, на восприятие игр?

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"Я думаю, что это событие уровня вымирания для каждой развлекательной формы, которая не думает об этом уже сейчас. В ближайшем будущем об этом должны задуматься все, кто хочет остаться в индустрии развлечений", - сказал Ньюэлл.

Чего Ньюэлл не обозначил в интервью, так это глубину своего собственного исследования в рамках поднятой темы или то, как это может повлиять на Valve как компанию и какие продукты она стремится создать в будущем. Но, учитывая, что интерфейсы мозг-компьютер это молодая область исследований, не стоит ожидать анонса некоего девайса (интерфейса) с наименованием "Steam Brain" в ближайшее время.







