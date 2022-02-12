Великая ролевая игра всё ещё способна удивлять графикой.

Вокруг третьего ведьмака сформировалось очень дружное и преданное сообщество мододелов, ведущих активную работу над улучшением визуальной составляющей игры. Причём некоторые из их наработок оказываются настолько хороши, что их отмечают сами разработчики игры из CD Project Red, а модификацию HD Reworked Project даже включат в ожидаемый патч для некстген консолей.

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Известный энтузиаст с канала Digital Dreams устал ждать этого обновления и решил своими силами подтянуть визуал игры до современных стандартов качества. Он объединил в рамках одной сборки более сотни популярных модификаций, включая мод на реалистичное освещение Phoenix Lighting Mod и имитацию трассировки лучей, реализованную при помощи RTGI-шейдера от Pascal Gilcher.

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Итоговая солянка была запущена в разрешении 8К на довольно мощном компьютере с процессором AMD Ryzen 9 3900X, 32 ГБ скоростной оперативной памяти DDR4-3600 с таймингами CL18 и флагманской видеокартой GeForce RTX 3090. И результат действительно способен удивить качеством картинки и весьма атмосферным освещением.