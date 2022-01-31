Обвал рынка не охладил пыл YOLO-инвесторов.

Рынок криптовалют ещё не успел до конца оправиться от недавнего падения, а верящие в силу мемов любители пощекотать себе нервы снова начали массово скупать всевозможные шуточные токены на собачью тематику. По данным etherscan, только за 30 января криптовалютные киты купили и вывели с бирж более 9 миллиардов токенов Shiba Inu, а всего на кошельках крупных держателей содержится монет на сумму в 1,5 миллиарда долларов США.

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Но помимо Shiba Inu огромный спрос наблюдается и на многие другие собачьи токены. Мы уже рассказывали про ажиотаж вокруг всевозможных клонов DOGE, приключившийся пару недель назад. И похоже этот тренд пока не думает закачиваться и только набирает ход. К примеру, в топ-5 самых трендовых криптовалют CoinMarketCap попали сразу четыре собачьих проекта, а вклиниться между ними удалось лишь токену криптовалютной пирамиды Axie Infinity, маскирующейся под невинную игру про разведение милых зверушек.





При этом все эти сомнительные активы умудряются демонстрировать весьма солидный рост несмотря на царящие на рынке медвежьи настроения. Особенно хорошо дела обстоят у мусорной монеты Web3 Inu, за месяц подорожавшей на целых 3200%. Причём её авторы паразитируют не только на ассоциациях с Shiba, но и на популярной в медиа концепции Web 3.0, суть которой заключается в использовании блокчейн-технологий для построения нового интернета.

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И самое интересное, что горе-инвесторам и впрямь хватает собранного на коленке сайта, изобилующего умными словами вроде "токеномика" и "игровая модель Rent-To-Earn", чтобы отдать свои деньги всяким сомнительным личностям. Стоит напомнить, что все подобные монеты (включая Shiba Inu) являются абсолютно бесполезными фантиками, ведь они не имеют собственного блокчейна и базируются на мощностях Ethereum и Binance Smart Chain.