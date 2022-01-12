Горе-инвесторы продолжают вкладывать деньги в сомнительные активы.

Курсы ключевых криптовалют совершили отскок и немного отыграли потери последних недель. Bitcoin сумел вернуться на уровень в 43500 долларов за токен, а Эфириум торгуется по цене в 3350 долларов за монету. А вслед за ними в рост пошли и многие другие цифровые активы.

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Отдельно стоит отметить собачий мем-токен Shiba Inu, который вырос на 16,5% на фоне новости о его включении в листинг Robinhood. И это дало новые силы для роста кучи других монет сомнительного толка.

По данным аналитического портала Сoinmarketcap, самыми прибыльными криптовалютами за последние сутки стали три собачьих мем-токена.

Больше всех вырос мусорный актив Shiba Hunter, умудрившийся за 24 часа взлететь почти на 2300%. Если попытаться изучить официальный сайт проекта, то помимо очевидного паразитирования на названии Shiba Inu и собачьей тематике можно обнаружить упоминание невероятно модных нынче криптоигр. Причем Сoinmarketcap отмечает, что от пользователей уже приходят данные о том, что эту монету невозможно продать, а это значит, что мошенники в скором времени скроются с деньгами горе-инвесторов.

Следующим в нашем списке является недоразумения под названием First Dog. Его создатели сделали ставки ровно на те же вещи, что и авторы предыдущего токена: собачья тематика, попытка мимикрировать под DOGE-coin и россказни про криптоигры. И они не прогадали, ведь кто-то ринулся скупать токены, подняв цену на 1768%.

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И закрывает тройку лидеров ещё одна бесполезная криптовалюта под названием NinjaFloki, которая за сутки выросла на 1261% и успела потерять 93% от максимальной стоимости за то время, пока автор писал данную статью. И именно эти примеры хорошо иллюстрируют то безумие, которое ежедневно творится на криптовалютном рынке. Данная индустрия стала отличным местом для всевозможных мошенников, которые получили в свои руки новые инструменты для обмана доверчивых людей.